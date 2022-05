Pomodori, se li innaffi a quest’ora il raccolto ti dura per tutta l’estate | Il trucco antico

I aiuto arrivano anche delle semplici tecniche ereditate anche dalla saggezza dei contadini che consigliano di non bagnare foglie e frutti, di non dare troppa potenza al getto d’acqua e erogare poca acqua alla volta.

Per ovvi motivi, per l’irrigazione del pomodoro in estate si devono applicare criteri diversi rispetto alle altre stagioni dell’anno , tenendo conto fondamentalmente delle esigenze della pianta e del comportamento di temperatura ed evaporazione del suolo.

I pomodori vanno annaffiati con costanza, ovvero tutti i giorni, se invece i pomodori sono in vaso sul terrazzo di casa sebbene si deve avere un’irrigazione regolare, non è come quella delle piante in giardino. L’opzione migliore è farlo, se siamo in estate: 3 volte a settimana.

Per quanto possibile meglio usare acqua piovana o priva di calcare, inoltre quando si annaffiano i pomodori in vaso, meglio rimuovere l’acqua che si accumula nei sottovasi, in questo modo si eviteranno le infezioni fungine.

Oltra a dover aumentare leggermente il volume delle innaffiature quando nascono i primi frutti, è bene farlo sempre alla stessa ora. Le primissime ore della giornata sono le migliori, in questo modo quando arriva il sole le piante sono già asciutte.

Un’irrigazione notturna fornisce una condizione più favorevole per la comparsa dei funghi, poiché crescono in umidità e temperature fresche.