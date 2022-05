Limone, assurdo: se lo lasci in camera da letto può ‘salvarti’ la vita | Lo sanno in pochi

By

Metti un limone nella tua stanza, cosparso di sale doppio, e guarda cosa succede. Scoprilo in questa guida.

Il limone è un toccasana per la salute, un frutto ricco di proteine, vitamine, minerali e sostanze nutritive essenziali. Le sue proprietà benefiche sono note da sempre. Basti pensare che una malattia come lo scorbuto è stata debellata risolvendo la carenza di vitamina C proprio con il limone.

Oltre a rivelarsi essenziale in cucina, può essere usato in casa per motivi diversi dall’alimentazione davvero insospettabili. Metti un limone nella tua stanza, cosparso di sale doppio, e guarda cosa succede.

Le proprietà benefiche di questo frutto colo oro sono infinite e possono salvare la vita. Incredibile ma vero.

Limone in camera da letto: scopri come può salvarti la vita

Ebbene sì, dormire con un limone vicino al letto, ad esempio sul comodino, può allungarti la vita. Lo dice la scienza.

Questo frutto color oro rilascia un aroma particolare che riduce l’ansia calmando il sistema nervoso. In più, studi scientifici hanno dimostrato che respirare le sostanze rilasciate dal limone nell’aria potenzia la capacità di organizzazione, gestione e recupero dei ricordi.

Un’equipe di ricercatori giapponesi ha voluto verificare l’influenza del limone sulla concentrazione e sulla reattività, sul potere del limone di ‘risvegliare’ il cervello. Hanno scoperto che il limone tagliato a spicchi oppure olio essenziale di limone riduce il numero di errori commessi in un luogo di lavoro.

Vediamo, in sintesi, quali benefici apporta il limone tenuto in camera da letto mentre dormi.

Tutti i benefici del limone mentre dormi

Ecco, di seguito, quali sono gli effetti benefici del limone vicino al letto mentre dormi:

Riduce l’ansia, rilassa, calma il sistema nervoso;

Aumenta il buonumore in quanto favorisce la produzione di serotonina, ormone correlato al miglioramento dell’umore;

Combatte l’insonnia;

Migliora le prestazioni mentali, aumenta la concentrazione e la reattività, risveglia il cervello, aumenta la capacità di organizzare, gestire e recuperare i ricordi;

Riduce il numero di errori commessi durante il lavoro;

Combatte l’ipertensione, che può causare disturbi cardiaci e vascolari, perché è in grado di abbassare la pressione sanguigna;

Ha proprietà battericide, aiuta a purificare l’aria liberandoci da germi e batteri;

Tiene lontane zanzare ed altri insetti particolarmente molesti, soprattutto d’estate, evitandoci l’uso di repellenti chimici e tossici.

Come preparare il limone da mettere in camera da letto

Ecco come preparare il limone da mettere in stanza da letto: