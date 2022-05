Buttare i noccioli delle ciliegie? Errore madornale, li puoi usare in cucina: inimmaginabile

Sia i noccioli delle ciliegie che il gambo, per quanto siano degli scarti, possono essere utilizzati per preparare tra le altre cose, tisane e infusi drenanti.

Per preparare una tisana con i gambi di ciliegia, ad esempio, fate bollire l’equivalente di una tazza d’acqua e, una volta raggiunta l’ebollizione, aggiungete i gambi di ciliegia. Ma anche i noccioli che di solito vengono gettati via possono avere un secondo impiego, a volte davvero inaspettato. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Meglio non buttare i noccioli delle ciliegie

Se ti piacciono e compri le ciliegie in questi giorni, non buttare via i noccioli. Puoi riutilizzarli o dare loro una seconda vita ed evitare così che finiscano tra i rifiuti dell’umido.

Le ciliegie si distinguono per la loro grande quantità di acqua, fibre, antiossidanti, vitamine e minerali, potassio, acido folico, beta-carotene, vitamina A, B1 e B6.

Tuttavia per quanto sia uno dei frutti più apprezzati in tutto il mondo, il loro nocciolo di solito finisce nella spazzatura.

Conservare i noccioli delle ciliegie può rivelarsi un’ottima idea, in quanto ci sono moltissimi modi per impiegare questa parte della frutta che può tornarci utile. Ad esempio con le bucce degli agrumi possiamo farne degli ingredienti perfetti per molte ricette, anche farne delle marmellate.

Ma non ci sono solo le bucce degli agrumi tra i frutti da riutilizzare, anche alcuni noccioli, come quelli della ciliegia, il frutto dell’estate per eccellenza.

Come riempitivo per borse termiche

Un ottimo modo per riutilizzare i noccioli di ciliegia è usarli come ripieno per le borse termiche. Ebbene si, perché questi pallini legnosi si riscaldano rapidamente e rilasciano calore gradualmente. Quindi sono ideali per essere usati come imbottitura per cuscini e altri accessori termici.

I noccioli In cucina