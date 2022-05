Serena Carella è stata tra le protagoniste della ventunesima edizione di Amici. La ballerina dal talento incredibile ha conquistato il cuore del pubblico di Canale 5. Ma avete mai visto sua mamma? Una donna bellissima, vediamola.

Serena Carella grazie alla sua partecipazione nel noto talent di Canale 5, ha ottenuto una grande popolarità, infatti, sui social è davvero molto seguita. Sul suo profilo Instagram possiamo trovare diversi scatti della sua quotidianità e della sua famiglia, alla quale è molto legata. Ma avete mai visto sua mamma? La somiglianza è clamorosa: vediamola, rimarrete a bocca aperta dalla sua bellezza.

Serena Carella, è stata uno dei volti più apprezzati della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La ballerina è stata fortemente voluta da Raimondo Todaro. Nel corso del talent è migliorata e cresciuta tantissimo, è riuscita anche ad accedere al serale.

Grazie al suo incredibile talento ha ottenuto dei risultati assurdi, ma è anche merito del supporto della sua famiglia, in particolare di sua mamma Ottina. Le due hanno un rapporto bellissimo, si sostengono in ogni momento, soprattutto nei momenti difficili.

Ricordiamo quando Alessandra Celentano criticò fortemente la ballerina per via della sua fisicità e la signora Ottina prese le difese di sua figlia, scagliandosi pubblicamente contro la maestra, dicendo:

“Quello che forse non sa è che negli Stati Uniti le ballerine di maggior successo degli ultimi anni sono muscolose e formose, non emaciate. Insomma, sono in salute proprio come la mia Serena.”