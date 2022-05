“Stiamo divorziando”, triste annuncio da Buckingham Palace: lei si è portata via i bambini

By

Terribili notizie da Buckingham Palace: proprio loro “stanno divorziando”. Lei si è portata via i bambini e ha lasciato tutto e tutti. Inizia un incubo senza fine per la Royal Family inglese.

Nuovo dramma per il clan elisabettiano, lei ha preso la sua decisione: ha lasciato la casa coniugale e ha portato via i bambini. Inimmaginabile annuncio: “stiamo divorziando”, arriva la triste notizia che sconvolge i sudditi.

Triste annuncio da Buckingham Palace

I componenti della Royal Family inglese sono sempre nell’occhio del ciclone. Spesso sulle riviste più autorevoli di gossip, relative alle teste coronate, ritroviamo i componenti principali del clan elisabettiano e volti noti di Buckingham Palace come Carlo e Camilla, Kate e William, Harry e Meghan.

L’entourage della Regina Elisabetta fa sempre tanto discutere con dinamiche e vicende familiari e private che talvolta lasciano tutti a bocca aperta. Questi giorni dovrebbero essere bellissimi per la monarca inglese che si accinge a festeggiare i 70 anni di regno: tra pochissimo avrà inizio infatti il Giubileo di Platino.

Ma una terribile notizia sconvolge tutti, arriva un annuncio choc: “stiamo divorziando”. Proprio lei ha preso i bambini, ha fatto le valigie ed è andata via da casa. Nessuno si aspettava una news del genere che è diventata virale e ha fatto il giro del mondo. Scopriamo che cosa sta succedendo e soprattutto chi sono i protagonisti della Royal Family che stanno attraversando questo terribile dramma.

“Stiamo divorziando”: arriva l’annuncio che sconvolge il mondo

Due amatissimi volti della Royal Family inglese protagonisti di una terribile vicenda. Stiamo parlando di Kate Middleton e del principe William.

Nelle scorse ore MSN ha pubblicato un tweet drammatico che annunciava la fine del matrimonio dei duchi di Cambridge:

“Il principe William e Kate Middleton si stanno separando, la duchessa si trasferisce con i bambini”.

Nel giro di pochissimi minuti, il tweet è diventato virale. Nonostante sia stato immediatamente cancellato dopo una rettifica, esso ha avuto una rilevanza comunque mondiale e dunque di non poco conto, facendo preoccupare tutti, non solo i sudditi inglesi ma i fan della coppia reale presenti in ogni angolo del pianeta.

Si tratterebbe però, fortunatamente, solo di una bufala. Questa notizia è stata erroneamente trasmessa da un noto contenitore di informazioni francese, Oh my Mag, che si occupa anche di fornire notizie di gossip e pettegolezzi riservando una sezione speciale proprio per i reali.

MSN ha tradotto in maniera sbagliata l’articolo del media francese diffondendo la notizia che Kate Middleton, stanca di William, ha fatto le valigie, preso i suoi bambini e lasciato il palazzo reale per trasferirsi da sua madre.

I fan della coppia reale possono dunque stare tranquilli: nessun divorzio all’orizzonte tra Kate e William che proprio qualche giorno fa sono apparsi complici e sorridenti alla prima del film di Tom Cruise, Top gun: Maverick.

Le cose tra i duchi di Cambridge vanno a gonfie vele e anzi, molti si aspettano che presto Kate e William annuncino l’arrivo di un nuovo bebè, il quarto. I sudditi inglesi lo sperano tanto, i duchi di Cambridge sono tra i reali più amati di sempre.