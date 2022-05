Lulù Selassié, che smacco a Bortuzzo: ha già trovato il ‘fidanzato’ | È proprio lui

Lulù Selassié, che sgambetto a Manuel Bortuzzo! Lei ha già trovato un nuovo ‘fidanzato’: si tratta di lui, lo conoscete tutti, è davvero bellissimo. Finalmente la principessa Selassié torna a sorridere.

Dopo la fine della sua relazione con Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié ritrova il sorriso e il merito è proprio di lui. Ecco il suo nuovo ‘fidanzato’: la principessa lo presenta sui social.

Lulù Selassié torna a sorridere

Lulù Selassié si è fatta conoscere dai telespettatori per la sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip 6. Proprio nella casa di Cinecittà ha trovato l’amore: davanti alle telecamere è nato il suo sentimento per il nuotatore triestino Manuel Bortuzzo.

Sebbene, perlomeno all’inizio, la loro era solo una tormentata amicizia, giorno dopo giorno nel bunker di Cinecittà è sbocciato un sentimento che tutti credevano essere forte e duraturo ma, fuori dalla casa più spiata d’Italia, la loro relazione è terminata in maniera brusca o meglio, Manuel ha sorpreso tutti e anche la stessa Lulù, lasciando la sua compagna attraverso i social.

A quanto pare, da quel momento, i due ex gieffini non si sono più rivisti e mentre Manuel ha immediatamente voltato pagina e oggi si mormora che abbia iniziato una relazione con Giulia Ramatelli, una nuotatrice con la quale condivide gli allenamenti, Lulù fino ad ora ha pianto e sofferto per la fine di questo amore per lei grandissimo.

Arriva tuttavia una meravigliosa notizia che fa sicuramente piacere ai fan della bella ex gieffina: la principessa etiope torna a sorridere e il merito è di lui. Ecco chi è il suo nuovo ‘fidanzato’. La sorella di Clarissa e Jessica lo presenta pubblicamente tramite i social.

Chi è il nuovo ‘fidanzato’ della principessa

Lulù selassié finalmente volta pagina dopo Manuel Bortuzzo e si mostra insieme ad un altro. Il lui in questione lo conoscete tutti, spunta il nuovo ‘fidanzato’ della principessa etiope.

Manuel è stato fondamentale nella vita di Lulù e la fine della loro storia d’amore ha portato la principessa a cadere in un profondo stato di disperazione. Tuttavia, il sorriso è spuntato nuovamente sul suo volto grazie alla famiglia e agli amici.

La principessa etiope è sempre circondata non solo dalle sue sorelle ma anche da altri ex protagonisti del Grande Fratello Vip 6 è proprio tra di loro, si trova anche il nuovo ‘fidanzato’ della principessa etiope.

Sapete di che stiamo parlando? Il suo nome è Nico, il figlio di Alessandro Basciano. Ebbene sì, la principessa ha partecipato insieme a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ad un evento al quale ha preso parte anche il figlio dell’ex corteggiatore.

La principessa ha condiviso una foto nella quale la si vede abbracciata al figlioletto di Basciano al quale dedica una dolcissima didascalia: “il mio fidanzatino Nico”.

Nico è nato nel 2016 da una relazione tra Alessandro Basciano e una modella e influencer Clementina Deriu. Lulù e Nico si vogliono davvero tanto bene e sembra che lui adori farsi coccolare dalla principessa proprio come un fratellino piccolo farebbe con la sorella maggiore.

La Selassié è affezionatissima a lui e non è la prima volta che Alessandro porta con sé il figlio ad eventi in cui è presente anche Lulù. I ogni caso, il loro scatto è tenerissimo.