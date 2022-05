“Ha perso i gemellini”, che incubo per Charlene di Monaco: il palazzo si stringe a lei

By

Charlene di Monaco devastata: la Wittstock “ha perso i suoi gemellini”. Il palazzo e i sudditi si stringono al suo dolore. Ecco che cosa è successo alla principessa sudafricana, davvero incredibile.

Charlene di Monaco nuovamente al centro dell’attenzione. La consorte di Alberto II “ha perso i gemellini”. Incubo senza fine per la principessa che ora deve affrontare un nuovo dramma.

Incubo senza fine per Charlene di Monaco

La principessa di Monaco, Charlene Wittstock, torna ad essere protagonista di un dramma senza precedenti: “ha perso i suoi gemellini”. Nel 2021 e per buona parte del 2022, i mass media francesi, italiani, tedeschi ma anche di altre nazioni, hanno parlato solo e soltanto di lei dedicandole copertine e prime pagine dei loro servizi.

A preoccupare non soltanto le sue condizioni di salute che per oltre un anno hanno tenuto la principessa sudafricana lontano dai suoi doveri di corte ma anche dalla famiglia e in particolare dai figli, ma pure la crisi coniugale con Alberto II.

Si parla infatti di un matrimonio distrutto dalle relazioni extraconiugali di lui e dalla voglia di libertà di lei che mal si concilia con i doveri di corte. Insomma un’unione, quella di Charlene e di Alberto, che non è mai stata felice.

Arriva però ora un altro incubo per la principessa sudafricana: “ha perso Jacques e Gabriella”. Il palazzo si stringe a lei, i sudditi sono devastati.

“Ha perso i gemellini”: la principessa è devastata

Terribile dramma per Charlene di Monaco, la principessa “ha perso i gemellini”. Questo è quanto ha dichiarato il settimanale In Touch ma la notizia è stata ripresa poi anche da altre riviste come quella tedesca Bunte e da Ici Paris.

Secondo alcune indiscrezioni, la First Lady del Principato avrebbe intenzione di trasferirsi in Svizzera, molto probabilmente nella ex casa super lussuosa di Michael Schumacher venduta per 40 milioni di euro e ricominciare lì una nuova vita, lontano dalla famiglia Grimaldi.

Il costo della libertà per Charlene è però caro: la principessa, qualora decidesse di lasciare il Principato per trasferirsi in Svizzera, perderebbe la custodia dei suoi bambini, Jacques e Gabriella.

I figli che ha avuto da Alberto II, hanno oggi 7 anni e sono eredi del Principato e in quanto tali appartengono a Monaco, quindi, nel caso in cui la Wittstock prendesse la drastica decisione di rompere i rapporti con la famiglia Grimaldi o ancora peggio di divorziare da Alberto di Monaco, i figli rimarrebbero con il papà e lei potrebbe vederli solo a seguito di accordi legali.

La principessa è devastata e non può vivere senza i suoi figli i quali rischiano di rimanere senza la mamma se la Wittstock decidesse di porre fine ai suoi doveri da principessa e soprattutto al suo ruolo da moglie eternamente scontenta e addolorata.