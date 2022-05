“Diseredato sul letto di morte”, altro che re: ha perso il titolo | Sudditi disperati

By

Spunta fuori nuovo retroscena sulla Royal Family inglese: altro che re D’Inghilterra, proprio lui ha perso il titolo: è stato “diseredato sul letto di morte”. La Nazione è senza parole.

Nuovi problemi per la casa reale inglese

Non smettono di attirare l’attenzione i membri principali della Royal Family inglese. A far discutere sono sempre i protagonisti più importanti del clan elisabettiano come Carlo, futuro erede al trono e la consorte Camilla, che attirano l’attenzione dei mass media nazionali e internazionali con vicende private, talvolta davvero curiose.

Tra qualche giorno avrà inizio finalmente il Giubileo di Platino, un evento attesissimo dall’Inghilterra e dal mondo intero, che celebrerà i 70 anni di reggenza della monarca inglese. Tutti sperano di poter vedere la Regina Elisabetta in buona forma fisica dato che fino ad ora stanno facendo molto preoccupare i suoi problemi di mobilità.

I sudditi sono in ansia per lei e temono che da un momento all’altro possa giungere una infausta notizia. Ma la Nazione inglese ha anche un altro problema a cui far fronte. Spunta fuori un retroscena che coinvolge un membro fondamentale della Royal Family inglese: proprio lui “diseredato sul letto di morte”: ha perso il titolo che gli consentiva di salire sul trono d’Inghilterra.

Dramma a corte, ha perso il titolo: lui non sarà re

Viene fuori solo ora un’indiscrezione di cui nessuno era a conoscenza: proprio lui “diseredato sul letto di morte”, ha perso ogni titolo, altro che reggente d’Inghilterra, rischia davvero di rimanere fuori dai giochi. Il danno ormai è fatto. Stiamo parlando del principe Harry.

Secondo quanto riportato dalla rivista tedesca FREIZEIT VERGNÜGEN, il marito di Meghan Markle sarebbe stato diseredato dall’adorato nonno, il duca Filippo di Edimburgo che, poco prima della sua morte, avrebbe tolto il nome del principe Harry dal suo testamento.

Da quando il secondogenito di Carlo e Lady Diana ha abbandonato la Royal Family per trasferirsi in America con la sua consorte Meghan Markle, ha interrotto ogni rapporto con la sua famiglia e si è allontanato, si mormora a corte, anche dalla nonna e dal fratello a cui era particolarmente legato.

Persino con il duca, quando questi era ancora in vita, aveva iniziato a porre le distanze alzando un muro di freddezza e indifferenza che ha turbato non poco il marito della Regina Elisabetta.

Rinunciare alla dipendenza dalla Corona britannica e interrompere i rapporti con la Royal Family distaccandosi completamente da essa, hanno portato il duca Filippo di Edimburgo a prendere questa drastica decisione: togliere ad Harry un’importante titolo nobiliare e diseredarlo.

Si mormora che anche una cospicua eredità economica a lui destinata, sia stata redistribuita tra altri membri della Royal Family. Insomma Harry ha fatto infuriare e ha deluso così tanto il suo adorato nonno che questi avrebbe deciso di punirlo nel peggiore dei modi. Harry e Meghan ormai sono fuori dalla famiglia reale.