Cimici, il rimedio naturale per farle sparire per sempre dal bucato: funziona sul serio

Ecco che vi sveleremo il rimedio definitivo che vi porterà a liberarvi definitivamente delle cimici. Basterà usarlo durante il lavaggio del bucato.

In estate, la proliferazione delle cimici in casa aumenta a causa delle alte temperature e dell’umidità.

Per la stragrande maggioranza delle persone, questi animaletti non sono un problema, ma per chi è allergico, le cimici sono una preoccupazione, poiché causano un peggioramento dei sintomi allergici.

Sono presenti tutto l’anno e, di norma, provocano sintomi come starnuti, congestione nasale, congiuntivite e disturbi respiratori come rinite o asma bronchiale.

Vivere senza di loro è praticamente impossibile, ma esistono dei trucchi per ridurli e alleviare così i sintomi dell’allergia. La pulizia è la chiave per eliminarli. Ecco che di seguito vi sveliamo il rimedio definitivo.

Come liberarsi delle cimici

Le cimici si riproducono più velocemente in condizioni di elevata umidità e temperature elevate, per questo è fondamentale aprire le finestre e ventilare la casa per alcune ore al mattino per eliminare il maggior numero possibile di acari.

Si consiglia di cogliere l’occasione per pulire la casa durante l’areazione e di non rifare subito il letto ma di lasciarlo ventilare per circa due ore. Pertanto, la pulizia avrà un effetto diretto sulla riduzione degli animaletti.

La rimozione della polvere è, ovviamente, un passaggio essenziale. È comunque preferibile utilizzare l’aspirapolvere ed evitare la scopa in quanto questa tende a spostare la polvere da un lato all’altro della casa e non giova alla pulizia.

Allo stesso modo, si raccomanda che l’aspirapolvere abbia un filtro in quanto aiuta ad assorbire meglio le cimici. Il cotone o la lana favoriscono l’assorbimento delle cimici, quindi evitare questi tessuti in cuscini, materassi e lenzuola impedisce che si moltiplichino così rapidamente.

La cosa più conveniente è acquistare cuscini e materassi in fibra sintetica o lattice e, inoltre, incorporare fodere per una maggiore protezione.

Il rimedio definitivo contro questi animaletti

Per liberarsi dalle cimici, alcuni usano l’erba gatta. Si tratta di una pianta perenne aromatica che contiene una sostanza repellente per gli insetti e le cimici.

Proprio per questo, vi consigliamo di avvicinare la pianta alla zona che usate solitamente per stendere.

Un altro rimedio, quello davvero definitivo, è il sapone di Marsiglia. Questo prodotto possiede un’azione insetticida efficacissima.

Ti consigliamo di diluire il sapone di Marsiglia con l’acqua, per dare vita a un prodotto da spruzzare sul balcone e in prossimità di porte e finestre.