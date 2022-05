Biscotti gelato, bastano 3 ingredienti che hai già in frigo: mamma mia che buoni

Voglia di gelato? Con solo tre ingredienti possiamo fare in casa degli ottimi biscotti gelato per far contenti i nostri cari, ed è tutto genuino!

Una pubblicità di qualche anno fa così recitava: ” Chi fa dolci il ciel l’aiuta“, in estate con i gelati fatti i casa ancora di più.

Biscotti gelato, con solo 3 ingredienti

Con l’estate si ha sempre voglia di qualcosa di fresco. Le merende diventano un problema se vogliamo nutrirci e nutrire i nostri cari senza appesantirli eccessivamente.

Il gelato è una buona soluzione, ma spesso siamo presi dal dubbio circa la loro composizione, in particolare per i gelati industriali. Troppo spesso i gelati acquistati al supermercato, per quanto comodi, sono carichi di grassi e soprattutto oli vegetali (olio di palma, olio di cocco, ecc.).

Inoltre oltre ad essere eccessivamente edulcorati, possono contenere anche additivi come coloranti, emulsionanti, stabilizzanti e aromi di vario genere. Facile dunque pensare che non possono essere considerati un alimento assunto di frequente!

Dunque perché non farli in casa? In tal modo sapremo esattamente cosa stiamo dando ai nostri figli e a noi stessi, fatti al mattino nel pomeriggio saranno subito pronti!

Quella che segue è una preparazione semplicissima che vi richiederà pochissimo tempo, ma che renderà felici i vostri figli, e voi tranquille di cosa gli state dando come merenda. Vediamo cosa ci occorre e come procedere con la composizione dei biscotti gelato.

Ingredienti per 6 biscotti gelato

180 ml di panna da montare

70 grammi di latte condensato

12 biscotti rotondi Digestive

scaglie di cioccolato q.b.

granella di pistacchi q.b.

granella di nocciole q.b.

Preparazione

Oltre agli ingredienti sopra citati, dobbiamo munirci di un coppa pasta della misura dei nostri biscotti, aiuterà a non fare strabordare la farcitura.

Iniziamo versando in una capiente ciotola la panna da montare e con una frusta elettrica iniziamo a lavorarla fino a quando non avremo ottenuto una panna solida e ferma.

Uniamo dunque il latte condensato, e aiutandoci con una spatola morbida incorporiamo il latte condensato, con movimenti dal basso verso l’alto affinché non si smonti la panna.

Quindi prendiamo il coppa pasta e, al suo interno posizioniamo il primo lato del nostro biscotto gelato. Con un cucchiaio versiamo una generosa porzione della panna e latte condensato e infine sfiliamo il coppa pasta.

La quantità di panna determinerà l’altezza del gelato, ora posiamo delicatamente il secondo biscotto e lo depositiamo in un contenitore di platica, da mettere in seguito in freezer Si dovrà procedere allo stesso modo fino a comporre i 6 biscotti gelato. Terminato l’ultimo, andranno tutti in freezer per 4 ore circa.

Passato il tempo necessario a che si consolidi la farcitura alla panna, possiamo estrali e decorarli a piacere facendoli rotolare su un piatto in cui abbiamo messo delle scaglie o piccole gocce di cioccolato.

Altri potranno essere circondati da granella al pistacchio o alle nocciole, e il gioco è fatto. Una preparazione che potrete variare a piacere colorando la panna con il rosso delle fragole, ma tutto rigorosamente salutare!