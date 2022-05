Belen Rodriguez, incredibile scoop: mollata per un’altra | La conosciamo tutti

La famosissima conduttrice Belen Rodriguez letteralmente spodestata per un’altra donna. Anche lei è molto famosa ed seguita da molti italiani: ecco di chi si tratta e cosa è realmente successo.

In questi ultimi tempi il suo nome è apparso su ogni tipo di notizia per via del suo avvicinamento inaspettato al giovane conduttore, nonché suo ex marito, Stefano De Martino. I due si sono mostrati più volte insieme anche se entrambi inizialmente tentavano in ogni modo di evitare di far trapelare la notizia. Ad oggi sono tuttora uniti ed anzi in molti suppongono che a breve i due celebreranno una nuova unione con lo scopo di trascorrere insieme il resto delle loro vite. Ovviamente questa notizia ha letteralmente spiazzato il pubblico, il quale non si sarebbe mai aspettato un avvicinamento così serio tra i due.

Negli anni infatti le loro strade si sono spesso incrociate, inoltre entrambi hanno giurato solennemente di mettere da parte ogni rancore così da poter crescere il loro figlio Santiago senza che alcun problema influenzi la sua crescita.

Da quanto entrambi però hanno confessato che la loro vita sentimentale sembra procedere sulla stessa lunghezza d’onda però i pettegolezzi sul loro conto si sono incredibilmente accentuati. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo e chi è la presunta donna che prenderà il suo posto.

Belen Rodriguez spodestata dal suo trono, lei la conosciamo tutti quanti: ecco di chi si tratta realmente

Come vi abbiamo già anticipato la donna negli ultimi tempi ha suscitato nuovamente l’interesse del pubblico per via degli eventi avvenuti nella sua vita privata, precisamente nella sua vita sentimentale. Ad oggi lei si considera felice del suo percorso e rifarebbe ogni cosa allo stesso modo senza alcun rimpianto. Perfino la sua vita professionale continua a procedere a gonfie vele, per lei infatti sono arrivati nuovi incarichi ed ovviamente le proposte di lavori sono innumerevoli.

Attualmente ad esempio lei si ritrova a condurre perfino un programma televisivo di una portata inimmaginabile. Stiamo ovviamente parlando del programma Le Iene, dove affianca il grande conduttore televisivo Teo Mammucari. Nonostante la notorietà che ha acquisito grazie a questo ruolo e gli ascolti che lei stessa ha permesso di fare agli autori però pare che a breve qualcosa cambierà. Pare infatti che gli autori del programma abbiano deciso di cambiare co-conduttrice per il prossimo anno, ovvero per la prossima edizione.

Rimarrà Teo Mammucari a condurre il tutto ma al suo fianco non vi sarà più la showgirl argentina. Al suo posto infatti si vocifera che ci sarà una figlia d’arte, anch’essa molto conosciuta. Stiamo ovviamente parlando della famosa Aurora Ramazzotti, la quale ha già preso parte al programma in passato. Se così fosse, questa opportunità sarebbe un trampolino di lancio per lei nel mondo dello spettacolo. Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente cosa accadrà in futuro.