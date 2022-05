Altro che 2 litri d’acqua al giorno, la giusta quantità da bere | L’infallibile metodo per scoprirlo

Gli esperti di salute raccomandano spesso alle persone di bere otto/nove bicchieri d’acqua al giorno. Questa regola potrebbe non essere applicabile a tutti, però.

L’organismo disperde costantemente acqua nel corso della giornata, in particolare tramite la minzione e la sudorazione. Non solo avviene anche a causa delle consuete attività del corpo, come ad esempio quando si respira.

Di conseguenza, al fine di scongiurare la disidratazione, si deve assumere ogni giorno una quantità di acqua sufficiente tramite le bevande e gli alimenti.

Sulla quantità di acqua da bere ogni giorno le opinioni sono molteplici. Secondo gli esperti di salute, l’acqua da bere giornalmente si aggira sugli otto bicchieri medi al giorno, che corrispondono a circa 2 litri di acqua.

Inoltre, alcuni esperti ritengono che sia opportuno bere in quantità limitata ma in maniera costante acqua nel corso della giornata nonostante non si avverta la necessità di bere.

In questo caso, come per la maggior parte delle cose, dipenderà dal singolo individuo. Sono molteplici i possibili elementi ( sia interni che esterni) da cui dipende la quantità d’acqua necessaria.

Esiste una formula per capire di quanta acqua il nostro corpo ha bisogno, per farlo basta moltiplicare il nostro peso in kg per 30 ml, ad esempio se un uomo pesa 70 kg, dovrebbe bere almeno 2,1 litri di acqua al giorno.

In quanto 70kgx30ml= 2,100ml, ovvero 2,1L al giorno