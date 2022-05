“Sono la figlia di Alex Belli”, clamoroso: dopo il GF Vip finalmente la mostra a tutti | FOTO

By

Alex Belli sorprende tutti. Dopo la fine del GF Vip esce allo scoperto: lui ha una ‘figlia’. Ecco di chi si tratta, la mostra finalmente a tutti. Arriva la foto che non ti aspetti.

Alex Belli ha una ‘figlia’. L’ex attore di Centovetrine si racconta a cuore aperto e mostra finalmente la sua meravigliosa bambina. I fan sono al settimo cielo.

Alex Belli esce allo scoperto

Attore, fotografo, artista, intrattenitore, tante sono le definizioni che potremmo attribuire ad Alex Belli. L’ex attore di Centovetrine, che è stato il volto noto anche della sesta edizione del Grande Fratello Vip, oggi è un personaggio conosciutissimo del piccolo schermo ma soprattutto dei social.

Attivissimo su Instagram dove conta oltre 597 mila follower, ama condividere con i suoi tantissimi seguitori ogni istante della sua vita professionale ma anche privata. Spesso si mostra sui social in compagnia della sua compagna, Delia Duran, ma anche di altri amici noti come Guenda Goria e Mirko Gancitano e protagonisti del piccolo schermo che si affidano a lui per realizzare servizi fotografici.

Re indiscusso di gossip e pettegolezzi, è sempre al centro delle polemiche. Ha monopolizzato l’attenzione degli spettatori con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip per via del triangolo amoroso costruito con Soleil Sorge e la modella venezuelana Delia Duran.

Ma ora che il GF è finito e le porte della casa di Cinecittà si sono chiuse, Belli finalmente ha deciso di uscire allo scoperto. Sapete che ha una figlia? L’ha presentata pubblicamente, i fan sono rimasti senza parole.

L’ex gieffino presenta sua ‘figlia’

Alex Belli non si nasconde più e decide di raccontare tutta la verità. Dopo la fine del GF, mostra finalmente sua ‘figlia’. Ebbene sì, l’ex attore di Centovetrine è padre. Il nome della sua adorata ‘bimba’ è Bella, il suo meraviglioso cucciolo di cane.

Bella è un volpino di Pomerania, un orsacchiotto bianco dagli occhi e dal musetto nero che ha fatto perdere la testa sia ad Alex che a Delia. Bella è arrivata nella casa dell’ex gieffino nel 2021 come regalo di compleanno per la modella venezuelana.

Proprio qualche giorno fa, l’ex attore di Centovetrine ha rilasciato un’intervista per la trasmissione condotta da Vittoria Brambilla, Dalla parte degli animali, in onda su Rete 4. L’ex gieffino ha mostrato dunque la sua bellissima bimba pelosetta parlando del suo carattere vivace e peperino ma anche del legame intenso che si è creato tra di loro.

Bella viene considerata proprio una figlia dalla famiglia Duran-Belli e anche se qualche volta, racconta Alex, combina delle marachelle, i suoi occhietti dolci fanno dimenticare ai suoi ‘genitori’ qualsiasi forma di arrabbiatura.

Insomma, Bella è tale di nome e di fatto. Alex e Delia non hanno ancora figli ma come hanno dichiarato qualche mese fa, hanno intenzione di allargare la famiglia ricorrendo alla procreazione assistita e sono sicuri che la loro figlioletta pelosa accoglierà con grande gioia il futuro pargoletto.

Per il momento è però solo e soltanto lei la regina di casa: gli ex gieffini hanno aperto anche un profilo Instagram per la loro figlia a quattro zampe che è seguitissima sui social.