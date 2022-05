Senza dubbio, Pepa de Il Segreto, è stata uno dei volti più amati dai telespettatori della nota soap opera spagnola. E’ già da diverso tempo che è sparita completamente dal piccolo schermo. Che fine ha fatto? Scopriamolo insieme.

Gli appassionati de Il Segreto, conoscono molto bene Megan Montaner, la nota attrice che ha interpretato il ruolo di Pepa nella famosa soap opera spagnola. Dal suo addio alla fiction non la vediamo più nel piccolo schermo. Ma che fine ha fatto? Non ci crederete mai, ma la sua vita è molto cambiata: scopriamo di più.

Megan Montaner dopo Il Segreto

Nel 2013, l’attrice Megan Montaner è entrata nei cuori di milioni di telespettatori grazie al suo ruolo di Pepa, nelle prime stagioni della celebre fiction Il Segreto. Il suo personaggio è stato fondamentale, infatti, è diventata una vera e propria star.

In molti si aspettavano che lei tornasse nella famosa soap opera spagnola, ma così non è stato, scatenando così una forte delusione da parte del pubblico. Dalla sua sparizione è trascorso diverso tempo.

Proprio per questo, alcuni appassionati de Il Segreto non si sono dimenticati della Montaner e si chiedono che fine abbia fatto la bellissima Megan: scopriamo di più sulla sua nuova vita dopo la fiction.

Che fine ha fatto Megan Montaner? Tutta la verità sulla sua nuova vita

Megan Montaner, amatissima dal pubblico spagnolo e anche da quello italiano. Dopo il suo ruolo nella fiction, Il Segreto, ha continuato il suo lavoro da attrice in diverse serie televisive, come Senza Identità.

Inoltre, l’abbiamo vista anche in La Caccia e nella nota fiction italo – spagnola Lontano da te, dove ha lavorato al fianco dell’attore italiano Alessandro Tiberi. Megan è andata avanti con la sua carriera da attrice, non è mai scomparsa dai riflettori.

Chi la segue sui social, sul suo profilo IG ha più di 400 mila follower, sa bene che lei è anche una mamma di un dolce bambino di nome Kael, nato dall’amore con il suo compagno Gorka. I due stanno insieme da più di 7 anni.

Megan è una donna fantastica, riesce a conciliare la vita privata con quella lavorativa. Non è facile, dato che per lei ci sono tantissimi progetti in ballo e deve comunque dedicare del tempo alla sua famiglia. Ma speriamo di vederla molto presto nel piccolo schermo in qualche altra nuova serie televisiva.