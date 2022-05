Loredana Lecciso, prima di Albano stava con uno molto più ricco di lui: caspita!

Loredana Lecciso, nota per essere stata la compagna di Albano Carrisi. Ma sapete che prima della storia d’amore con il cantautore pugliese, è stata sposata con un uomo molto ricco e affascinante. Lo avete mai visto? Scopriamo di chi si tratta.

L’ex compagna di Albano Carrisi è sempre stata al centro dei gossip a causa della sua chiacchieratissima vita privata. Però, non tutti sanno che è stata sposata con un uomo completamente lontano dal mondo dello spettacolo, ma molto ricco. Siete curiosi di scoprire chi è? Conosciamo meglio l’ex marito della Lecciso: rimarrete a bocca aperta appena lo vedrete.

La vita privata di Loredana Lecciso

Loredana Lecciso è sempre stata al centro dell’attenzione per la sua vita privata. La storia d’amore più discussa è sempre stata quella con Albano Carrisi a causa della notevole differenza d’età. I due si sono conosciuti un anno dopo il divorzio di lui con l’ex moglie Romina Power.

Il loro primo incontro fu fuori ad una scuola, lei le lasciò il numero di telefono perché voleva intervistarlo e tempo dopo il cantautore pugliese la chiamò. Albano rimase colpito non solo dalla sua bellezza ma anche dalla sua intelligenza e allegria.

Dal loro amore sono venuti al mondo due figli: Jasmine e Albano Jr, ma la coppia decise di non sposarsi. Dopo alcuni anni i due presero strade diverse e si lasciarono definitivamente. Hanno avuto vari alti e bassi, ma oggi sono in ottimi rapporti.

Ma sapete che la nota showgirl, prima della storia d’amore con il cantautore pugliese, era sposata con un uomo molto più ricco di lui? Dal loro amore è nata anche una figlia. Conosciamo meglio l’ex marito di Loredana Lecciso.

Chi è l’ex marito di Loredana Lecciso? Bello e ricco | FOTO

Chi conosce Loredana Lecciso sa che la sua carriera è iniziata su Canale 8. Ma non tutti sanno che la nota emittente pugliese è di proprietà del suo ex marito. Lui si chiama Fabio Cazzato ed è stato sposato con la famosa showgirl dal 1993 al 1996.

Della loro storia d’amore non si è parlato tanto, ma è stata una relazione molto importante per lei, infatti, dal loro legame è nata la loro primogenita, Brigitta Cazzato. Dell’uomo non abbiamo molte informazioni, ma sappiamo che non ama apparire, infatti, non fa parte in alcun modo del mondo dello spettacolo.