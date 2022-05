“La faccio qua io”, Alvin fuori di testa all’Isola dei Famosi: è andato tutto in onda | VIDEO

Alvin senza controllo all’Isola dei Famosi. Proprio lui stupisce tutti e le telecamere mostrano ogni cosa: è andato tutto in onda. Ecco che cosa è successo in Honduras con grande sorpresa dei fan.

Alvin sconvolge tutti

Alvin è il peperino inviato dell’Isola dei Famosi. Proprio lui ogni giorno dall’Honduras tiene informati i telespettatori sulle vicende che coinvolgono i naufraghi dell’edizione 2022 del reality di sopravvivenza più amato e seguito di Mediaset.

Proprio lui è stato riconfermato dopo una precedente esperienza sempre per il medesimo format: il pubblico lo adora. Sempre educato, gentile, sorridente ma soprattutto empatico con i naufraghi, è davvero una brava persona.

Tuttavia, anche il simpatico inviato, come tutti, talvolta si lascia andare a delle esternazioni che dovrebbero rimanere private ma in un reality che si svolge dinanzi alle telecamere è difficile alcune volte controllarsi.

A tal proposito, avete visto che cosa ha confessato l’inviato? Le telecamere hanno ripreso tutto e ogni cosa è stata mandata in onda: nessuno se lo sarebbe mai aspettato da lui.

Le dichiarazioni dell’inviato lasciano lo studio a bocca aperta

Alvin è una colonna portante dell‘Isola dei Famosi. Proprio lui è stato fortemente voluto dai piani alti di Mediaset come inviato del noto reality di sopravvivenza. Intelligente, colto e simpatico, è di compagnia per i concorrenti che vedono in lui un punto di riferimento.

Tra Alvin e Ilary Blasi sembra esserci invece una tensione palpabile, molto probabilmente i due volti noti del piccolo schermo scherzano e giocano ma qualcuno ritiene che ci sia effettivamente qualche problema non risolto tra di loro.

Avete visto proprio l’ultimo botta e risposta che c’è stato tra la conduttrice romana e l’inviato dell’Honduras? Nel corso dell’ultima diretta, parlando proprio con Alvin, Ilary ha ‘minacciato’ di bloccarlo su WhatsApp.

La sua affermazione era chiaramente ironica dato che la presentatrice ha accompagnato queste sue frasi con tanto di sorriso a 36 denti ma non è la prima volta che i due volti noti del reality battibeccano.

In un filmato che è diventato virale e che è stato mandato anche in onda, la conduttrice ha posto una domanda ad Alvin e la sua risposta ha lasciato tutti senza parole. Approfittando di un momento in cui il collegamento non era attivo, Alvin si è allontanato dalle telecamere.

Ilary Blasi, non vedendolo, ha ipotizzato che l’inviato si fosse recato in bagno e al suo ritorno gli ha così posto questa domanda:

“Alvin, dove sei andato, a fare pipì?

La risposta dell’inviato, alquanto seccato, non si è fatta attendere:

“No, no, la faccio qua io “.

La scena è stata tutta da ridere e anche la stessa conduttrice è scoppiata in una sonora risata. Il duo che battibecca continuamente piace tanto ai telespettatori.