Isola dei famosi, naufrago piegato in due: Alvin costretto a farlo fuori dai giochi

Il famoso inviato speciale dell’Isola dei Famosi, Alvin, è stato costretto ad eliminarlo dai giochi per via di un imprevisto completamente inaspettato. Ecco tutti i dettagli a riguardo e cosa è realmente accaduto.

Come ben saprete il rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Ilary Blasi va in onda con diversi appuntamenti settimanali. Per fa si che il programma segui una scaletta precedentemente stabilita tutti coloro che lavorano dietro le quinte e non solo devono costantemente preoccuparsi si far coincidere ogni singolo avvenimento. Proprio per questo motivo infatti la stessa conduttrice ha un aiuto molto importante che si trova direttamente sull’isola dove vivono tutti i concorrenti membri del cast.

Stiamo ovviamente parlando dell’inviato speciale che vediamo sempre a stretto contatto con i naufraghi, i quali inoltre si affidano completamente a lui per ogni comunicazione importante o semplicemente per le decisioni quotidiane più importanti.

Lui infatti si trova sull’isola, ovviamente in condizioni molto più confortevoli, proprio per questo lui segue costantemente ogni loro passo ed è perennemente pronto ad intervenire in caso di emergenza. Proprio come è avvenuto solo qualche ora fa. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo e perché si è ritrovato costretto ad intervenire inaspettatamente.

Alvin costretto ad interrompere il gioco di un naufrago in particolare all’Isola dei Famosi: i dettagli

Secondo quanto riportato direttamente dai stessi interessati nelle ultime ore è accuro un avvenimento del tutto inaspettato. Ovviamente il tutto si è svolto sotto gli occhi di tutti i presenti e di tutti i collaboratori della conduttrice, ovvero gli opinionisti e tutti coloro che lavorano dietro le quinte del programma. Di fatto perfino il pubblico ha assistito alla scena surreale senza però capire effettivamente cosa sia successo sull’isola. È giunta l’ora quindi di fare chiarezza e capire chi è il naufrago interessato.

Come vi dicevamo nella scorsa puntata è accaduto un episodio surreale. Quando il giovane inviato speciale tentava di spiegare le regole del gioco un naufrago h iniziato a trattare un discorso completamente inaspettato. La stessa conduttrice è rimasta senza parole davanti alle sue dichiarazioni. Il naufrago in questione è ovviamente il giovane Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, il quale si trova sull’isola ormai da diversi mesi.

A quanto pare il concorrente ha avvertito un dolore intimo inaspettato. Ha poi provato a comunicare la notizia alla stessa conduttrice, con l’aiuto dello stesso inviato. Il quale ha poi spiegato semplicemente che si trattava di uno “sfregamento” del costume che, con l’acqua salata, ha causato un rossore nella zona intima del concorrente.

Dopo aver chiarito il tutto la conduttrice, insieme agli opinionisti, si è fatta una grossa risata. Alvin poi si è ritrovato costretto ad interrompere il discordo di Edoardo poiché doveva spiegare le regole del gioco nell’immediato.