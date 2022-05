Belen Rodriguez, pesantissima legnata: l’ha dimenticata con la ballerina di Amici | FOTO

Belen Rodriguez, pesantissima batosta per la showgirl argentina: lui l’ha dimenticata con la famosa ballerina di Amici. Ecco la foto che li incastra. Fan increduli.

Belen Rodriguez, riflettori puntati sulla showgirl argentina

Belen Rodriguez è sempre al centro di gossip e polemiche, non per la sua vita professionale bensì per quella privata. Da mesi di parla del ritorno di fiamma col suo ex marito Stefano De Martino che ormai sembra essere confermato a tutti gli effetti.

Anzi, secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Vero, non soltanto la showgirl argentina e il conduttore napoletano sarebbero ritornati insieme ma addirittura si vocifera che la presentatrice delle Iene sia anche in dolce attesa.

Potrebbe dunque arrivare presto una lieta notizia attraverso i social? I fan non vedono l’ora e sarebbero felicissimi se la famiglia De Martino e Rodriguez si allargasse con l’arrivo di un terzo figlio.

Intanto, proprio ora che sembrava procedere tutto a gonfie vele per la conduttrice argentina, sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista privato, arriva per lei una batosta inaspettata: lui è stato beccato in dolce compagnia di un’altra donna. La lei in questione è un volto noto del talent di Amici di Maria De Filippi.

Proprio lui beccato con il volto noto di Amici

Che batosta clamorosa per Belen Rodriguez! Proprio lui beccato in dolce compagnia di un volto noto della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il protagonista di questo scoop clamoroso è Michele Morrone che è stato paparazzato insieme ad Elena D’Amario.

Michele Morrone è uno degli attori più apprezzati del panorama cinematografico italiano mentre Elena D’Amario è una ballerina professionista nonché ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Elena e Michele sono stati insieme in passato e tra i due sembra esserci ora un ritorno di fiamma. Ma Michele Morrone è anche un ex flirt di Belén Rodriguez. Dopo la fine della sua relazione con Antonino Spinalbese, la showgirl argentina è stata più volte paparazzata in compagnia del bellissimo attore italiano.

Sebbene i due abbiano cercato di smentire questa voce, le fotografie che li hanno beccati in gesti affettuosi e soprattutto complici dimostravano tutt’altro. Michele per Belen è acqua passata, la showgirl argentina è felice accanto a Stefano e non vede l’ora di allargare la famiglia con lui: pezzo dopo pezzo sta ricostruendo la storia di un amore che non si è mai esaurito.

Per quanto riguarda invece Michele Morrone ed Elena D’Amario, i due sono stati paparazzati insieme. A lanciare l’indiscrezione è sempre la gossippara Deianira Marzano che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia nella quale si vede l’attore e la ballerina di Amici, mano nella mano, seppure di spalle.

I due sono riconoscibili perché in un’altra foto frontale indossano gli stessi vestiti della paparazzata. Insomma, il ritorno di fiamma sembra essere confermato e se così dovesse essere sarebbe una bella notizia per i fan di Elena e di Morrone che da sempre sostengono l’amore dei due bellissimi.