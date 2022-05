Sonia Bruganelli dal chirurgo: quanto ha speso? Preparatevi, la cifra è impressionante

By

Sonia Bruganelli cede al fascino del chirurgo e decide di ritoccarsi. Sapete che cosa ha (ri)fatto e quanto ha speso? La cifra è davvero impressionante. Assurdo, tutto pur di rimanere eternamente giovane.

La bellissima moglie di Paolo Bonolis ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica. Ecco che cosa ha ritoccato e quanto ha speso. Cifre incredibili in cambio dell’eterna gioventù.

Sonia Bruganelli dal chirurgo estetico

L’opinionista più irriverente e peperina del piccolo schermo continua a far parlare di sé. La moglie di Paolo Bonolis è stata la protagonista indiscussa dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip.

Il game show condotto da Alfonso Signorini le ha conferito una notorietà ancora maggiore di quella che aveva fino a qualche mese fa. Il direttore di Chi l’ha voluta fortemente accanto a sé in questa avventura che si è rivelata la prima per la Bruganelli dinanzi alle telecamere.

La moglie di Paolo Bonolis, come scrittrice ma anche produttrice, ha sempre lavorato dietro le quinte, dietro le cineprese e mai davanti alle telecamere. Tuttavia gli occhi dei riflettori puntati direttamente su di lei non sono stati di suo gradimento.

In un’ intervista rilasciata qualche tempo fa, la consorte del conduttore più famoso del piccolo schermo ha dichiarato che con la fine della sesta edizione del GF Vip sarebbe terminata anche la sua esperienza come opinionista: non vedremo infatti più la Bruganelli al Grande Fratello Vip e con molta probabilità neanche la Volpe.

Sonia è una donna bellissima. Bionda, occhi chiari e sorriso smagliante sembra una dea eppure, anche lei ha deciso di cedere al fascino della chirurgia per migliorare se stessa. Sapete che cosa ha fatto e quanto ha speso? Cifre incredibili per il suo chirurgo.

Ecco quanto ha speso la moglie di Paolo Bonolis dal chirurgo

Sonia Bruganelli decide di ricorrere alla chirurgia plastica per ritoccare migliorarsi. In particolare, la moglie di Paolo Bonolis ha deciso di intervenire sul viso e sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae in compagnia di Marco Salvati, un autore televisivo.

I fan hanno notato un dettaglio particolare. Nell’immagine in questione, i suoi occhi sono attorniati da piccoli cerottini trasparenti. Ma quale intervento ha fatto la bella Sonia? Ebbene, ha deciso di sottoporsi alla blefaroplastica.

Si tratta di un intervento che serve per chi soffre di palpebre cadenti e consiste nella rimozione della pelle in eccesso che conferisce agli occhi quella condizione semichiusa che talvolta può dare davvero fastidio.

La Bruganelli ha dalla sua il fatto di essere sempre schietta e sincera, non ha nascosto di aver ceduto al fascino del chirurgo estetico anzi, ha ammesso candidamente di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Ma quanto ha speso la ex opinionista del Grande Fratello Vip per un intervento di questo genere? La blefaroplastica è tra le operazioni di chirurgia estetica più costose. L’intervento ha un prezzo che varia dai 3000 ai 4500 euro.

Insomma, possiamo dire che la moglie di Paolo Bonolis ha lasciato nello studio del chirurgo una barca di soldi. Che cosa non si farebbe pur di rimanere eternamente giovani? Sonia in ogni caso resta sempre una donna meravigliosa.