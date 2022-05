Panico a UeD, ‘aggressione’ in studio: costretta ad intervenire Maria | Scene mai viste prima

By

UeD, panico nello studio di Canale 5, ‘aggressione’ senza precedenti, Maria De Filippi costretta ad intervenire. Mai viste scene del genere prima d’ora. Ecco che cosa è successo nel salotto dell’amore.

‘Aggressione’ senza precedenti nello studio di Uomini e Donne. La padrona di casa costretta ad intervenire in prima persona. Ecco che cosa è successo nello studio mariano. I dettagli.

Panico a UeD

Il salotto dei sentimenti di Maria De Filippi, Uomini e Donne sta giungendo alla conclusione. Anche l’edizione 2022 è agli sgoccioli e queste che vedremo nelle ultime settimane di maggio saranno le puntate conclusive di una altra edizione scoppiettante e ricca di colpi di scena che si concluderà con il botto.

La padrona di casa è pronta ad andare in ferie con la sua redazione e ritornare poi a settembre con i protagonisti più chiacchierati e irriverenti del salotto dell’amore di Canale 5.

Ma le sorprese, per il momento, non sono ancora finite. Sapete che cosa è successo nelle ultime registrazioni del famoso dating show di Canale 5? Si è verificata una ‘aggressione’ in studio senza precedenti.

La padrona di casa, Queen Mary, così come viene definita dai suoi tantissimi follower, è stata costretta ad intervenire in prima persona e sistemare il caos che si è scatenato in studio. Ecco che cosa è successo e chi sono i protagonisti di alcune scene mai viste prima d’ora.

‘Aggressione’ in studio: Maria De Filippi prende la parola

Nuovi colpi di scena nel salotto dei sentimenti di Canale 5: scoppia una ‘violenta aggressione’ in studio e Maria De Filippi è costretta ad intervenire in prima persona per placare il caos.

Il 19 maggio è stata registrata una nuova puntata di UeD che ha visto come protagonista la tronista Veronica Rimondi. La giovane ha fatto la sua scelta, quasi del tutto scontata a detta del pubblico: tra il veneziano Matteo Farnea e il peperino Andrea Della Cioppa, la Rimondi ha scelto il primo, quello che fin dall’inizio è sembrato un principe azzurro anche se, secondo molti, fin troppo costruito.

La scelta di Veronica ha suscitato scalpore e polemiche in studio tanto che nel salotto dei sentimenti di Canale 5 è scoppiato il caos. Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire e secondo alcune talpe che hanno preso parte alla registrazione, anche a fare un discorso rivolto al pubblico che ha ‘aggredito’ con mormori poco carini la tronista contestando la sua scelta.

Veronica è stata accusata di aver fatto una ‘finta scelta’ prettamente televisiva, optando per il corteggiatore più costruito secondo il web, di UeD. Il pubblico ha espresso il suo disappunto scatenandosi con una ‘aggressione verbale’ nei confronti dei due protagonisti.

Non si sono mai viste scene del genere a Uomini e Donne. Maria De Filippi è stata costretta a rimettere ordine in studio. Non sappiamo ancora quando verrà mandata in onda la scelta di Veronica ma possiamo già dire che sui social sono iniziate le polemiche.