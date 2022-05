A L’Isola dei Famosi può accadere di tutto e questo i telespettatori del reality di Ilary Blasi lo sanno bene. Nelle scorse ore, non è passato inosservato uno strano avvicinamento tra due naufraghi: scopriamo cosa è successo in Honduras.

E’ scoppiata la scintilla tra due naufraghi de L’Isola dei Famosi 2022. Sapete di chi stiamo parlando? Proprio dei due protagonisti, Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Ormai non si parla d’altro, il loro rapporto è molto discusso.

Ma sapete cosa è accaduto? Lo ha raccontato proprio il fratello di Guendalina, durante la scorsa puntata. La sua confessione ha lasciato tutti a bocca aperta: scopriamo cosa è accaduto.

L’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger: il loro rapporto

A L’Isola dei Famosi non è passata inosservata la complicità tra Mercedesz ed Edoardo Tavassi, che è nata sin dall’arrivo della bellissima figlia di Eva Henger. Ma non sono mancate le discussioni, infatti, tra i due sono nate già le prime liti.

Tutto è iniziato quando lui ha rivelato di essere in buoni rapporti con tutte le sue ex fidanzate, la nuova arrivata non ha affatto apprezzato il discorso del naufrago ed è scoppiata una gigante litigata.

Ma non è finita qui, perché è sbarcato un nuovo concorrente in Honduras e sembrava aver attirato l’attenzione di Mercedesz. Il ragazzo in questione sarebbe Luca Daffrè. Edoardo non ha reagito bene al suo arrivo. Parlando con Guendalina e Carmen Di Pietro, ha detto:

“Ha trovato il rimpiazzo già, sono stato rimpiazzato subito. Era amore vero. Un’oretta, il tempo di recupero è di un’ora. Stava già chiacchierando con quelli nuovi.

La sorella del naufrago romano, sin dal primo momento ha rivelato di non fidarsi della Henger, infatti, la considera poco trasparente e molto stratega. Nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi, Edoardo si è lasciato andare ad una confessione a luci rosse: scopriamo di più.

Edoardo Tavassi e la confessione a luci rosse | VIDEO

Nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi 2022 si è continuato a parlare del rapporto tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. Innanzitutto, la ragazza ha subito smentito il suo interesse per Luca Daffrè. A quel punto, Ilary Blasi ha chiesto spiegazioni alla coppia sulla loro turbolenta frequentazione. Il naufrago ha risposto:

“Abbiamo fatto pace e poi abbiamo fatto sesso!”

Una risposta che ha fatto sorridere la conduttrice e che ha lasciato gli opinionisti del reality a bocca aperta. Sicuramente si tratta di uno dei soliti scherzi di Edoardo, ma chissà cosa succederà tra i due. Non ci resta che aspettare la prossima puntata per scoprirlo.