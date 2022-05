Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro sgamata dopo mesi: ha preso tutti in giro | “Vergognoso”

Carmen Di Pietro smascherata pubblicamente all’Isola dei Famosi: dopo mesi viene finalmente fuori la verità. La naufraga ha preso in giro tutti, il pubblico è furioso con lei.

Carmen Di Pietro ha deluso tutti. La naufraga dell’Isola dei Famosi edizione 2022 è stata sgamata pubblicamente, ha preso in giro tutta Italia. Ecco che cosa ha combinato. Davvero vergognoso.

Carmen Di Pietro travolta dalle polemiche

L’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi è iniziata col botto. Sono ormai due mesi che i concorrenti sono sbarcati in Honduras e le dinamiche che sono in grado di costruire, giorno dopo giorno, e settimana dopo settimana, attirano sempre di più la curiosità dei telespettatori.

I naufraghi di quest’anno sono davvero vivaci e peperini, tutti con il giusto mix di ironia e irascibilità sono capaci di creare tanto trash per il pubblico che adora questa tipologia di reality.

Tra i naufraghi più chiacchierati della nuova edizione dell’Isola dei Famosi c’è sicuramente Carmen Di Pietro. La mamma di Alessandro, che sembra vivere in un mondo sempre tutto suo, è da giorni al centro delle polemiche.

La concorrente è stata smascherata pubblicamente. Sapete che cosa ha fatto? Nessuno si aspettava una cosa del genere. Ecco chi l’ha sgamata e perché ora la Di Pietro è nell’occhio del ciclone.

La naufraga dell’Isola dei Famosi ‘umiliata’ pubblicamente

Carmen Di Pietro al centro delle polemiche. La ragione è chiara: la naufraga più chiacchierata dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi avrebbe preso tutti in giro. In che modo? Durante la sua permanenza in Honduras, avrebbe fatto ricorso, di nascosto, al botulino.

Ma cerchiamo di fare più chiarezza su questa vicenda davvero curiosa. Nelle scorse ore il noto chirurgo dei vip, Dvora Ancona, che più volte abbiamo visto ospite da Barbara D’Urso nelle sue trasmissioni televisive, ha asserito, mostrando anche le immagini della naufraga, che Carmen Di Pietro durante la sua permanenza sull’Isola dei Famosi ha fatto ricorso alla chirurgia estetica.

La dottoressa ha mostrato un prima e dopo di Carmen, facendo il confronto tra quando è arrivata all’Isola e gli ultimi giorni ed effettivamente le differenze sono notevoli. Il chirurgo sostiene che Carmen abbia rimodellato il naso e rimpolpato gli zigomi.

A chi dice che si tratta solo di effetti ottici e giochi di luce, la dottoressa risponde che non è così: alla Di Pietro è stato fatto il botulino e pure male! Insomma la bomba che sganciato il chirurgo potrebbe scombussolare davvero gli equilibri del game show.

In molti sono infatti chiesti se quando i concorrenti si assentano per qualche giorno dall’isola con la scusa di controlli medici, si rechino in realtà in qualche albergo vicino per sottoporsi ai ritocchini estetici.

Se così dovesse essere la situazione sarebbe davvero grave. La dottoressa ha deciso di esporsi perché vuole aprire gli occhi ai telespettatori:

“Non mi va giù perché mi chiedo come sia possibile che si arrivi ad andare all’Isola dei Famosi con qualcuno che arrivi dall’hotel per fare i filler ai naufraghi”.

Il popolo del web è furioso. Il comportamento di Carmen è stato definito vergognoso. La naufraga rischia di perdere di credibilità.