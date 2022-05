By

Quella tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è una delle storie più discusse e amate dalle riviste dei gossip. Ma non tutti sanno che nel cuore del noto imprenditore c’è una bellissima ragazza di 18 anni: scopriamo di chi si tratta.

Flavio Briatore è sempre stato al centro dell’attenzione della cronaca rosa. L’uomo è noto per le sue proprietà, ma soprattutto per le sue chiacchieratissime storie d’amore con delle donne davvero bellissime. Sapete che nel suo cuore c’è sempre stata una bellissima ragazza? Scopriamo chi è: conosciamola meglio.

La vita privata di Flavio Briatore

Flavio Briatore, uno degli imprenditori più noti del nostro Paese. Un uomo che nel corso della sua vita ha fatto tanti sacrifici per arrivare a dei risultati importanti nel mondo imprenditoriale, ma che è stato sempre al centro dei gossip per via della sua discussa vita sentimentale.

Come tutti sappiamo, una delle storie più famose e chiacchierate è proprio quella con Elisabetta Gregoraci, dal quale è nato anche loro figlio Nathan Falco Briatore. Oggi non stanno più insieme, ma ancora tantissimi fan della coppia sperano in un ritorno di fiamma.

In passato però, Flavio ha avuto anche altre relazioni, ricordiamo quella con Naomi Campbell, Marcy Schlobohm e Heidi Klum. In una recente intervista, il noto imprenditore piemontese ha parlato della donna più importante della sua vita: scopriamo chi è.

La donna più importante di Flavio Briatore: ecco chi è | FOTO

In una recente intervista Flavio Briatore ha parlato della donna che ha rubato il suo cuore. Lei è nata nel 2004 e ha 18 anni, sapete di chi stiamo parlando? Di sua figlia Leni Klum, nata dall’amore con Heidi Klum:

“Adoro Leni e sono molto orgoglioso di lei, da poco ha avuto la copertina di Vogue Germania. Non solo è bellissima, ma è anche forte e indipendente (..) Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Con lei non ho il rapporto che ho con Falco, ma non significa che la amo di meno”.

La ragazza ha da poco compiuto 18 anni e dagli scatti che pubblica sul suo profilo social possiamo vedere la sua immensa bellezza e la clamorosa somiglianza con Heidi. Leni è simile a sua madre in tutto, infatti, ha seguito le sue orme e oggi è una modella di successo. Ha già lavorato per i brand di moda più importanti, come Dior.