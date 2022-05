Clarissa Selassié, dopo il GF Vip finisce sotto ai ferri: “Fatico a respirare”

By

Clarissa Selassié è stata una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sapete dopo il reality di Alfonso Signorini che fine ha fatto? Non ci credereste mai, ma nei giorni scorsi è finita sotto i ferri: scopriamo di più.

Sono stati giorni importanti per la sorella di Lulù e Jessica Selassié. Il 19 Maggio Clarissa ha compiuto gli anni, ma dopo i festeggiamenti la principessa etiope si è sottoposta ad un importante intervento chirurgico. A parlarne e a raccontare i dettagli sull’operazione è stata proprio lei: ecco cosa è accaduto.

Clarissa Selassié sotto ai ferri: cosa è successo

Chi segue Clarissa Selassié su IG, sa che in questi ultimi giorni è completamente sparita dai social e ha scatenato una forte preoccupazione sui social. Sapete il perché? Lo ha svelato proprio lei attraverso le sue Instagram Stories.

La principessa etiope ha raccontato che dietro la sua assenza c’è una motivazione seria, ovvero, la più piccola delle Selassié si è sottoposta ad un intervento. Di che tipo? Un ritocchino che voleva fare da diverso tempo per combattere una delle sue più grandi insicurezze, infatti, ha raccontato:

“Questa operazione mi ha veramente cambiato la vita, sono molto felice. E’ un sogno che si realizza.”

Un’operazione non affatto facile, ma ora sta bene grazie anche all’aiuto delle sue fantastiche sorelle, che l’hanno assistita in questi giorni molto difficili e dolorosi per lei: scopriamo di più.

Clarissa Selassié dopo l’intervento: “Fatico a respirare” | VIDEO

Clarissa Selassié, il 19 maggio ha festeggiato i suoi 20 anni, proprio per questo, ha deciso di farsi un regalo molto importante, ovvero, un intervento chirurgico per aumentare la sua taglia di seno:

“Il dolore è durato due giorni, tutto lunedì e tutto martedì. Ora faccio tutto, respiro solo a fatica perché sono costretta a portare questa fascia che mi stringe forte il petto […] Una liberazione psicologica!”.

La principessa ha tranquillizzato i fan dicendo di stare bene, ma ora si deve riposare e non fare assolutamente sforzi. Questo è il primo intervento per Clarissa Selassié, in passato si è sottoposta solamente ad alcune punturine di acido ialuronico alle labbra.

Come immaginerete, le critiche non sono mancate ed è scoppiata una gigante polemica per il fatto che si sia rifatta il seno all’età di 20 anni. Voi cosa ne pensate?