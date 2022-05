“Cacciato dal palazzo reale”, scandalo: l’ormai ex re di Spagna deve mollare tutto

By

L’ormai ex re di Spagna deve mollare tutto: scandalo nella famiglia reale spagnola. Proprio lui cacciato per sempre dal palazzo reale. Ecco che cosa sta succedendo in una delle dinastie più famose al mondo.

Nuovo scandalo nella Royal Family spagnola. Avete visto che cosa è successo? Proprio lui cacciato dal palazzo reale: l’ormai ex re di Spagna costretto ad abbandonare tutto e tutti.

Scandalo alla corte spagnola

La famiglia reale spagnola continua ad essere al centro dell’attenzione. I componenti principali di una delle dinastie più antiche della penisola iberica sono stati travolti da una bufera mediatica.

A suscitare polemiche e pettegolezzi sono sempre principalmente il re di Spagna, Filippo VI di Borbone e la sua consorte, Letizia Ortiz. Più volte la attuale regina consorte è stata protagonista di gossip e pettegolezzi che l’hanno vista spesso contrapposta alla ex regina madre, la sovrana Sofia.

Sofia non ha mai particolarmente apprezzato il comportamento, a suo dire, troppo ribelle e poco principesco della famosa nuora eppure gli scandali non sono finiti. Arriva ora un’altra notizia che sconvolge tutti, sudditi compresi: proprio lui cacciato dal palazzo reale. L’ormai ex re di Spagna deve abbandonare tutto.

L’ex re di Spagna costretto a mollare tutto

Nuovo dramma nella famiglia reale spagnola. Ad essere protagonisti di un evento senza precedenti non sono questa volta Filippo e la moglie Letizia Ortiz, ma il papà dell’attuale re di Spagna, l’ex sovrano Juan Carlos.

Da un paio di anni il marito della sovrana Sofia vive ad Abu Dhabi dove si è auto esiliato a seguito di alcuni scandali finanziari e frodi fiscali che lo hanno visto protagonista e coinvolto in prima persona.

Per evitare di macchiare ancora di più l’immagine della famiglia reale spagnola e soprattutto il buon nome del figlio che sta governando in modo egregio la Spagna, l’ex re della penisola iberica ha deciso di fare le valigie e di allontanarsi dalla nazione che per tanti anni è stata da lui governata.

Juan Carlos ha regnato dal 1975 al 2014 e dal 2020 vive negli Emirati Arabi da solo, senza la sua famiglia. Due giorni fa, con grande sorpresa di tutti, l’ex re spagnolo è atterrato nuovamente nella sua nazione ma ha avuto il permesso di ritornare ad una condizione: non alloggerà al palazzo reale, lui è stato ufficialmente cacciato da corte.

Durante la sua breve permanenza in Spagna non dormirà al palazzo della Zarzuela, fa sapere la rivista Ici Paris, ma sarà ospite di Pedro Campos, un amico che lo ospiterà nella sua tenuta. Il governo spagnolo ha accettato il suo rientro temporaneo in patria a patto che il sovrano non varchi le stanze del palazzo reale e così è stato.

Juan Carlos si è tenuto a debita distanza dalla corte. Tra qualche ora rientrerà da solo ad Abu Dhabi, la sua immagine ormai è segnata per sempre così come il suo nome che è macchiato da accuse infamanti che hanno gettato infamia e vergogna sulla casa reale spagnola.