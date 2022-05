“Bebè in arrivo”, l’indiscrezione fa esplodere di gioia: Belen e Stefano non lo nascondono più

Bebè in arrivo in casa Rodriguez- De Martino? L’indiscrezione fa gioire i fan: Stefano e Belen ormai non si nascondono più e presto potrebbe arrivare una lieta notizia per una delle coppie più amate del piccolo schermo.

Belen Rodriguez, cicogna in arrivo per la bella argentina? Arriva una splendida notizia per la coppia composta dal conduttore napoletano e dalla presentatrice delle Iene. I due ormai sono usciti allo scoperto.

Stefano e Belen di nuovo genitori?

Ormai non ci sono più dubbi: Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono nuovamente una coppia. I due che hanno sempre fatto parlare di sé per la vita matrimoniale turbolenta che li ha prima uniti e poi allontanati, oggi sono star di gossip e pettegolezzi.

Sebbene entrambi non abbiano mai dichiarato pubblicamente di essere ritornati insieme, le paparazzate che in questi mesi li hanno visti protagonisti delle copertine delle più autorevoli riviste di gossip, confermano che tra i due è rinata la passione.

Ormai non si nascondono più: tra fughe romantiche, passeggiate al parco in compagnia di Santiago e anche di Luna Marì, cenette a lume di candela e feste condivise, Stefano e Belen stanno facendo sognare nuovamente i fan della coppia che speravano vivamente in un loro ritorno di fiamma. Ma non è tutto. I due conduttori potrebbero presto fare anche un altro lieto annuncio: bebè in arrivo per la Rodriguez?

Arriva l’indiscrezione che fa gioire i fan

Belen Rodriguez potrebbe essere nuovamente in dolce attesa, si tratterebbe in questo caso del terzo figlio per la conduttrice argentina che a un anno quasi dalla nascita della piccola Luna Marì, potrebbe a breve mostrare nuovamente il pancino.

Secondo una esclusiva lanciata dal settimanale Vero, la coppia di conduttori è ormai inseparabile e potrebbe esserci già la cicogna in arrivo. Ormai il napoletano e l’argentina non si nascondono più, sono ritornati insieme e si mostrano anche in pubblico sorridenti e complici come un tempo.

Il bellissimo Stefano non ha mai nascosto il suo desiderio di voler diventare nuovamente padre anche se, in una recente intervista rilasciata a Domenica In da Mara Venier, ha confessato anche una sua paura: De Martino teme un nuovo figlio possa cambiare il rapporto speciale che ha oggi con Santiago ma ha sostenuto anche che allargare la famiglia è un’idea che fa sorridere di gioia il suo cuore.

Anche Belen ha sempre dichiarato di voler una famiglia numerosa e un terzo figlio potrebbe solo renderla ancora più felice di adesso e se il padre fosse Stefano De Martino, la contentezza sarebbe ancora più grande.

I fan della coppia sono al settimo cielo. Per il momento i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo ma nemmeno nessuna smentita. Se la notizia in ogni caso dovesse essere confermata, sarebbe una grande gioia soprattutto per i sostenitori della coppia Rodriguez-De Martino che sperano proprio in una notizia del genere.

Insomma, presto Santiago e Luna Marì potrebbero accogliere un nuovo fratellino o una nuova sorellina? Non ci resta che attendere l’evoluzione di questo gossip che piace tanto ai fan.