300 euro di Canone RAI, altro che bollette: ecco come te li sfilano | Preparati al peggio

Secondo alcune indiscrezioni, il canone Rai rischia di aumentare dal momento che non si pagherà più in automatico, tramite la bolletta dell’elettricità.

I rumor parlano di un canone che potrebbe sfiorare anche a 300 euro!

Non si sono mai fermate le critiche sulla scelta di fissare alla bolletta energetica, una delle tasse più detestate dagli italiani il canone RAI.

Per quanto la notizia dell’aumento del canone, non sia stata ancora ne confermata ne smentita, è probabile che questo si profili in contemporanea con l’addio dello stesso in bolletta.

Queste le indiscrezioni che si rincorrono e vengono ribattute da più testate giornalisti, parlano di fonti che ipotizzano una stangata di una certa entità…

Gli esperti del settore pensano che sia lo Stato, che l’Azienda RAI, non vogliano ritrovarsi con un livello di evasione di questo tributo come in passato, a prima del 2016, anno in cui il governo Renzi fece inserire il canone nella bolletta della luce.

E’ dunque ovvio che per il presidente della Rai, il problema maggiore secondo l’Aduc sia solo incrementare le entrate allargando anche il numero degli utenti che pagano il canone.

La necessità di eliminare il canone dalla bolletta è arrivata in seguito alla richiesta dell’Unione Europea. Infatti è chiesto all’Italia di eliminare quelli che sono considerati “oneri impropri” dalla bolletta della luce.