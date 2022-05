UeD, colpo di scena: Riccardo è uscito con lei | Improvvisa scelta al trono over

Attimi del tutto inaspettati nello studio di UeD, il famoso cavaliere decide di uscire dal programma proprio con lei. La scelta del trono over spiazza tutti i presenti: ecco cosa è successo realmente all’interno del dating show.

Come ben saprete alcuni mesi fa il famoso cavaliere ha deciso di prendere nuovamente parte del cast del programma. Per chi non lo sapesse lui è lo storico ex della famosa dama Ida Platano, la sua presenza all’interno dello studio infatti ha generato letteralmente il caos tra i presenti. Solo la conduttrice era a conoscenza della sua scelta e perfino gli opinionisti sono rimasti a bocca aperta vedendolo scendere dalle rinomate scale presenti nello studio.

In molti inizialmente si aspettavano un riavvicinamento alla dama proprio per via del loro passato, inoltre la donna ha affermato di provare ancora un forte affetto ne suoi confronti. Proprio per questo motivo in molti hanno ben pensato che fra i due, da un momento all’altro, sarebbe scoccata nuovamente la scintilla dell’amore anche in ricordo dei bei vecchi tempi.

Nonostante questo però, entrambi sono apparsi particolarmente distanti e sicuri di voler proseguire il loro percorso senza far incrociare le loro strade. O meglio, questo è ciò che accaduto solo fino a qualche tempo fa. Pare infatti che nelle ultime ore il loro pensiero sia cambiato: vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo.

Riccardo decide di lasciare UeD proprio con lei, ecco di chi si tratta e cosa è successo nello studio

Come vi abbiamo già anticipato il famoso cavaliere nelle ultime ore ha fatto una scelta a dir poco inaspettata. Nessuno dei presenti infatti si sarebbe mai potuto immaginare di assistere ad uno scenario simile. Inaspettatamente infatti il cavaliere ha comunicato agli autori di voler abbandonare il programma televisivo con una dama in particolare così da poter continuare la loro conoscenza al di fuori dello studio ed ovviamente lontani da occhi indiscreti.

Lontano da ogni pronostico, la scelta del cavaliere non ricade affatto sulla giovane dama, nonché sua ex fidanzata, Ida Platano. Nonostante lei stessa ha ammesso di sentire ancora dei forti sentimenti per lui, la scelta del cavaliere ricade su un’altra dama. Quest’ultima è proprio Gloria, la quale attualmente si sta frequentando con il famoso cavaliere Fabio. Riccardo ha chiesto nuovamente un avvicinamento alla dama, la quale però ha rifiutato spudoratamente proprio per via della conoscenza con Fabio.

Il cavaliere avrebbe voluto uscire dal programma con l’amore della sua vita, amore visto in Gloria, contro ogni sua aspettativa però è stato rifiutato davanti a tutti i presenti ed il pubblico da casa. Ovviamente nei prossimi giorni tutto può ancora cambiare, inoltre non è detto che l’uomo si fermerà davanti al no della donna. Potrebbe infatti tentare nuovamente un confronto con la speranza di convincerla. Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente cosa accadrà prossimamente all’interno dello studio del dating show di Maria De Filippi.