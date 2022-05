Tina Cipollari, avete visto la mamma? La sua fotocopia: mamma mia che bella!

By

Tina Cipollari, grazie al suo ruolo come opinionista a Uomini e Donne, lei è uno dei volti più amati e noti della televisione italiana. Tutti la conosciamo, ma avete mai visto sua mamma? Le due donne sono identiche: vediamole insieme.

La bionda e storica opinionista di Uomini e Donne, in più occasioni ha raccontato di essere stata molto legata a sua madre. Proprio recentemente ha condiviso una bellissima dedica sui social che ha commosso tutti. Ma sapete che la somiglianza tra le due è davvero sconvolgente? Vediamole in uno scatto insieme, rimarrete a bocca aperta.

La dedica strappalacrime di Tina Cipollari a sua madre

Tina Cipollari, la conosciamo per essere l’agguerritissima opinionista della storica trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Spesso la vediamo protagonista di diversi scontri al centro dello studio. Molto spesso viene criticata per i suoi duri modi di fare e anche perché non ha peli sulla lingua.

Ma non tutti sanno che lei ha un animo dolce e sensibile, infatti, dietro il suo carattere forte nasconde una grande dolore legato alla scomparsa di sua madre Maria Concetta Cipollari. Recentemente, in occasione della festa della mamma, Tina ha scritto una bellissima dedica per lei:

“Un figlio non farà mai abbastanza per una mamma. Sono stata ribelle e ti ho un po’ fatta arrabbiare, mi dispiace , ma sappi che ti ho amato tanto e continuerò a farlo sempre. Sono certa che questo amore ti raggiungerà anche oggi e sempre in qualsiasi posto sei.”

Delle parole che hanno emozionato milioni di utenti sul web, ha anche allegato un emozionante scatto di loro due insieme. In pochissimo tempo il post è stato inondato da migliaia di mi piace e commenti dolcissimi, diventando così subito virale. Inoltre, in molti hanno notato la clamorosa somiglianza tra le due, sono uguali, vediamole insieme.

Tina Cipollari e la somiglianza con sua mamma Maria Concetta | FOTO

Tina Cipollari, una donna bellissima che non passa di certo inosservata. Una bellezza che ha ripreso proprio dalla sua meravigliosa mamma. Dallo scatto che l’opinionista ha pubblicato sui social, possiamo notare la clamorosa somiglianza che c’è tra le due.

L’immagine risale sicuramente a diversi anni fa, quando Maria Concetta era ancora in vita. La loro folta acconciatura è molto simile, per non parlare dei lineamenti che sono identici. Tina e sua mamma sono davvero due gocce d’acqua, incredibile.