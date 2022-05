“Quel che ha fatto è illegale” Alex Belli nei guai: smascherato solo ora dalle Selassié

Il famoso ex gieffino Alex Belli torna a far parlare di sé per via di un gesto che non è passato affatto inosservato. Le sorelle Selassié lo smascherano una volta per tutte: ecco tutti i dettagli su quanto è successo.

Come ben saprete lui è stato il protagonista indiscusso di questa sesta edizione del rinomato programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini, ovvero il Grande Fratello Vip. All’interno della casa più spietata di tutti i tempi ha creato delle dinamiche che hanno garantito un successo inimmaginabile agli autori del reality. In molti hanno tentato di capire effettivamente cosa è realmente accaduto e cosa ha generato il famoso triangolo creato con la vippona Soleil Sorge, ad oggi però le risposte ancora sono solo ed esclusivamente delle semplici supposizioni.

Nonostante il successo ottenuto però lui non si è affatto aggiudicato la vittoria, ad alzare al cielo le mani in segno di vittoria appunto è stata proprio la gieffina Jessica Selassié. Nessuno si sarebbe mai potuto immaginare uno scenario simile, quella che inizialmente viveva semplicemente in simbiosi con le sorelle, si è fatta largo tra i più grandi ed ha vinto con umiltà.

Il vippone è apparso incredibilmente felice del successo della giovane ragazza e per questo motivo infatti si è congratulato con lei svariate volte ed inoltre ha realizzato perfino uno shooting in collaborazione con la vincitrice e le sorelle. Il loro rapporto quindi non era di certo a rischio, fino a qualche tempo fa. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente successo.

Alex Belli sotto accusa, le sorelle Selassié raccontano tutta la verità e lo smascherano una volta per tutte

Come vi abbiamo già anticipato, l’ex gippone non è rimasto affatto dispiaciuto della vittoria della giovane Principessa. D’altronde il suo personaggio ha ottenuto un successo inimmaginabile tanto che ogni conduttore ha fatto a gare per averlo nel proprio studio televisivo. La sua visibilità quindi è incredibilmente aumentata. Il suo rapporto con le sorelle Selassié, seppur inizialmente appariva indissolubile, negli ultimi tempi ha avvertito un duro colpo.

Durante un’intervista rilasciata a Whoopsee le sorelle hanno infatti dichiarato che mai si sarebbero aspettate da lui un comportamento simile. Alcuni giorni fa, per chi non lo sapesse, lui ha pubblicato alcuni screen della conversazione avuto con la giovane Clarissa. La quale ha poi affermato:

“Massimo rispetto per il lavoro che fa, lui è un grandissimo artista però.. Lui ha messo questo tweet dove lui voleva un po’ dire la sua ed insinuare che c’erano state situazioni di Lulù che lui sapeva. Cosa che non è normale perché se è una mia situazione privata la sa la mia famiglia non tu. E poi situazioni un po’ fuori su Jessica. Io da sorella gli ho detto: ‘Ale ma perché?‘. Ma in modo privato, lui prende e pubblica la nostra chat su Instagram, che è pure illegale.”

Queste sono le parole di Clarissa, la quale ha poi affermato di voler bene ad Alex nonostante tutto, anche se questo spiacevole episodio. Successivamente anche Jessica e Lulù hanno confermato la versione della sorella.