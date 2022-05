“Quanto mi piaci”, Belen accantona Stefano De Martino: è pazza di ‘lui’ | FOTO

Belen Rodriguez mette da parte Stefano De Martino: ora è pazza di ‘lui’. Arriva una dichiarazione social che spiazza tutti. Ecco che cosa ha detto la bella conduttrice argentina.

La conduttrice argentina ‘mette in panchina’ Stefano De Martino: il suo cuore appartiene a ‘lui’. Ecco a chi ha avuto il coraggio di dichiarare il suo amore la Rodriguez.

Belen Rodriguez fa impazzire i social

La bellissima conduttrice argentina si può considerare sicuramente una delle showgirl più amate del piccolo schermo. Da tanti anni presente in televisione, con la sua simpatia e il suo buon umore è riuscita a conquistare il cuore del pubblico che la segue affezionatissimo.

Regina non solo di pettegolezzi ma anche dei social, di lei e della sua famiglia non si smette di parlare un momento. La conduttrice argentina è seguitissima su Instagram dove vanta oltre 10 milioni di follower, un numero davvero altissimo che testimonia quanto Belu, come è stata soprannominata dai suoi milioni di follower, sia amata e apprezzata.

A proposito di social, nelle scorse ore la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con una dedica molto eloquente. Il destinatario delle parole però non è Stefano De Martino. Che cosa succede tra i due? Per caso è già finita di nuovo la passione tra di loro? Ecco per chi ha perso la testa la bella argentina.

Proprio ‘lui’ fa capitolare la Rodriguez

Belen Rodriguez da mesi è al centro dell’attenzione mediatica per il presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino. Anche se i due non si sono mai espressi apertamente su questa questione, le numerose paparazzate fatte da attendibili riviste di gossip come Chi hanno testimoniato con le loro fotografie il riaccendersi dell’amore e della passione tra i due ex coniugi.

In più occasioni Belen e Stefano sono stati beccati insieme, lei e lui ormai non si nascondono più: hanno condiviso alcuni weekend romantici e l’una è stata beccata a casa dell’altro e viceversa.

Tuttavia, nelle scorse ore, la conduttrice argentina ha spiazzato tutti con la pubblicazione di una foto alquanto curiosa. Sul suo profilo Instagram la presentatrice delle Iene ha pubblicato uno scatto con una dedica particolare: “quanto mi piaci”.

Chi è il destinatario di queste parole così dolci? Una macchina. Ebbene sì, avete capito bene: la Rodriguez ha pubblicato l’immagine di una bellissima Defender color navy e questa frase era rivolta proprio all’automobile.

No, non è impazzita Belen. Gli esperti gossippari avranno già capito il perché. Ve lo spieghiamo: l’automobile in questione, il bellissimo Defender, appartiene a Stefano De Martino dunque, implicitamente, la dedica è rivolta a lui. Insomma, modo suo Belen sa sorprendere e ha fatto in un modo un po’ fuori dal comune, la sua particolare dichiarazione d’amore.