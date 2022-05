Isola dei famosi, naufrago obbligato a mollare? Lo davano tutti per vincitore | Che peccato

Si è appena conclusa un’altra puntata de L’Isola dei Famosi ma, l’atteggiamento di uno dei concorrenti non è proprio piaciuto agli altri colleghi naufraghi. Vediamo cosa è successo.

Nella puntata di venerdì 20 maggio de L’Isola dei Famosi, nessun concorrente ha lasciato l’isola ma ci sono dei nuovi nominati.

Isola dei Famosi o lazzaretto?

Nella puntata di lunedì scorso dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi aveva fatto riferimento alla playa come ad una sorta di lazzaretto. Ebbene sì, sono stati tanti i naufraghi che hanno fatto visita all’infermeria. Chi più, chi meno, tra distorsioni, irritazioni ed infezioni, c’è stato un vero e proprio via vai.

Sarà che forse i naufraghi si sono lasciati spaventare dal fatto che la trasmissione si concluderà soltanto quando saranno trascorsi i 100 giorni di permanenza sull’isola. Per chi riuscirà ad arrivare in finale, naturalmente.

Ieri sera, ad esempio, Edoardo non ha partecipato alla sfida leader perché vittima di un’irritazione all’inguine. Assente, invece, il cugino di campagna ancora in gara, perché si era ferito al piede con un corallo.

Senza dimenticare l’infortunio più serio, quello di Roger, che si è assentato per una settimana intera. Il ragazzo brasiliano ha dovuto sottoporsi ad un periodo di osservazione a causa di una distorsione subita durante il gioco dell’orologio onduregno.

Chi rischia l’eliminazione?

Nella puntata di venerdì, in nomination erano rimasti Mercedes e Nicolas. La prima, non è riuscita ad avere la meglio ed è volata in playa sgamatissima. Prima di lasciare la palapa, però, a Mercedes è toccato dare il bacio di Giuda che, questa volta, è toccato a Guendalina.

La leader della puntata, Carmen Di Pietro, ha mandato in nomination Gennaro Auletto, il nuovo arrivato, che non è piaciuto alla leader, colpevole di non aver mostrato altro se non il suo costumino. Gli altri naufraghi, invece, come da prassi, hanno fatto i loro nomi in privato. Sono andati in nomination, da parte di tutto il gruppo, Luca Daffré, Estefania Bernal e Roger Baduino.

Il 23 maggio sapremo se il bel brasiliano sarà costretto ad andare a casa o rimarrà in gara. Fatto sta che i malumori nei suoi confronti, sulla playa si sono fatti più forti a causa della sua relazione amorosa con Estefania.

In molti hanno sospettato che la storia tra i due fosse stata architettata a tavolino nell’hotel dove hanno fatto la quarantena. Una relazione che avrebbe garantito ai due semisconosciuti, di poter creare delle dinamiche interessanti per il pubblico a casa e, dunque, rimanere in gara.