Isola dei famosi, la nuova naufraga ‘senza vergogna’: rimane in topless davanti a tutti

Proprio lei si mostra in topless davanti a tutti, la naufraga del programma di Ilary Blasi Isola dei Famosi fa scatenare una polverone per il suo comportamento. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete tutti i concorrenti del programma televisivo condotto dalla famosissima Ilay Blasi, prima di partecipare e firmare il contratto vengono informati di tutte le regole che durante il loro percorso devono rispettare severamente. Ad oggi vi sono ancora molti naufraghi sull’isola ed ognuno di loro deve mantenere la calma e rispettare il volere degli autori, u quali sono molto severi su certi aspetti poiché il programma non deve assolutamente urtare la sensibilità di nessuno.

Ognuno di loro appunto deve mantenere un determinato comportamento così da non attirare alcun tipo di critica che possa andare ad influenzare negli ascolti del programma. Donne e uomini devono quindi mantenere perfino un dress code particolare pur essendo su un’isola. Ovviamente possono indossare costumi e mostrarsi come solitamente si ci si mostra al mare, prestando comunque molta attenzione alle dimensioni del costume ed al posizionamento.

Questo concetto però per alcuni non è ancora molto chiaro. Svariati naufraghi appunto si sono mostrati come mamma li ha fatti senza pensare troppo alle conseguenze. Eppure ognuno di loro sa di essere ripreso h24/7. Vediamo quindi nel dettagli di chi si tratta questa volta e cosa è effettivamente successo.

Naufraga si mostra in topless senza vergogna davanti a tutti all’Isola dei Famosi: ecco di chi si tratta realmente

Nelle ultime ore una giovane naufraga ha fatto praticamente scoppiare un putiferio per via di un gesto compiuto involontariamente ed indirettamente in realtà. Per chi non lo sapesse quando i Vip, in particolare chi lavora con i social, partecipano ad un programma televisivo i propri profili sulle varie piattaforme vengono gestiti da persone addette. Le quali possono essere in realtà dei famigliari o addirittura persone assunte proprio per gestire i propri account. Proprio come è accaduto in questa particolare situazione.

La protagonista indiscussa di questa vicenda è proprio la famosa Fabrizia Santarelli la quale attualmente si trova sull’isola più seguita di sempre. È infatti una concorrente del programma televisivo di Ilary Blasi. Mentre lei non può avere alcun contatto con il mondo esterno ed appunto nessuno dei naufraghi può utilizzare la tecnologia, vi sono delle persone che si occupano del profilo Instagram della donna.

Queste ultime hanno deciso di pubblicare una foto della donna, nella quale viene ritratta completamente in topless mentre si fa un bagno al mare. Ovviamente il tutto è stato fatto semplicemente per attirare l’attenzione dei fan.