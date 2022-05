Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro una furia: distrugge tutto a Playa Palapa | VIDEO

Carmen Di Pietro senza freni all’Isola dei Famosi. La naufraga distrugge tutto: Playa Palapa diventa il teatro della furia dell’isolana. Ecco che cosa è successo e perché ha perso il controllo.

Carmen Di Pietro lascia tutti a bocca aperta. La naufraga dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi si lascia travolgere dalla furia e distrugge tutto a Playa Palapa.

Carmen Di Pietro perde il controllo

Carmen Di Pietro è sicuramente tra i naufraghi più divertenti dell’edizione 2022 dell‘Isola dei Famosi. Ironica, solare e divertente sembra che viva in un mondo tutto suo nel quale nessuno, salvo chi non sia dotato di tanta fantasia come lei, può accedere.

La showgirl italiana è in gioco con il figlio Alessandro. Il duo madre e figlio ha conquistato i telespettatori. I conflitti tra Carmen e Alessandro divertono non solo il pubblico ma anche gli isolani che si schierano spesso tutti dalla parte di Alessandro che cerca più indipendenza e autonomia da mamma Carmen, troppo chioccia e protettiva nei suoi confronti.

Carmen si è sempre mostrata una donna equilibrata e tranquilla eppure anche lei dentro nasconde un tornado. Avete visto che cosa ha fatto nelle scorse ore la naufraga? L’isolana si è fatta travolgere da una furia inaspettata e ha distrutto tutto a Playa Palapa. Un video mostra che cosa è successo.

La naufraga distrugge tutto a Playa Palapa

Carmen Di Pietro è senza freni. La bella isolana si lascia prendere dalla furia e distrugge tutto a Playa Palapa. Ma che cosa ha suscitato questa reazione così forte nella naufraga che sempre da sempre si contraddistingue per la sua calma e tranquillità? Scopriamolo.

Nelle scorse ore, durante il daytime, i telespettatori hanno assistito all’arrivo di un messaggio che è giunto sull’isola inaspettatamente. A leggere il comunicato è Maria Laura De Vitis che, a seguito del palo ricevuto da Alessandro Iannoni che non vuole iniziare una relazione con lei ma che preferisce viversi solo una sana e semplice amicizia, comunica ai concorrenti che lo spirito dell’isola ha dato la possibilità a mamma Carmen di distruggere la capanna dell’amore visto che questo sentimento non è trionfato.

Mai parole furono più liete per le orecchie della Di Pietro. La mamma di Alessandro, con tutte le sue forze, si è scagliata contro la capanna distruggendola completamente, fomentata anche dagli altri naufraghi e soprattutto da Edoardo Tavassi.

La scena è stata davvero divertente e Carmen con l’ironia, l’ingenuità e la genuinità che da sempre la contraddistingue ha dichiarato che finalmente, abbattendo la casetta del peccato può ora dormire sogni tranquilli perché sa che il suo Alessandro non ha intenzione di instaurare una relazione sentimentale con Maria Laura De Vitis.

Ma come mai la naufraga non vuole che il figlio si innamori? Come ha affermato più volte la showgirl, il suo desiderio per Alessandro è che il giovane prima concluda i suoi studi e si sistemi e poi pensi a costruirsi una famiglia.