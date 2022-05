Ilary Blasi, avete visto dove vive? Ammazza che villona | Da stropicciarsi gli occhi

Ecco che vi sveliamo dove vive la bellissima conduttrice de L’Isola dei famosi, Ilary Blasi. Si tratta di una villa che condivide con il marito e i figli.

Avete mai visto la bellissima casa della conduttrice dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi? La condivide con il calciatore Francesco Totti e con i figli Chanel, Christian e Isabel.

Ecco che, se continuate a leggere l’articolo, scoprirete dove sorge la villa con i suoi splendidi interni.

Il successo di Francesco Totti e Ilary Blasi

Ilary e Francesco Totti sono due personaggi noti per ragioni differenti. Ilary è una nota conduttrice, che si è fatta strada nel corso degli anni inizialmente come showgirl e valletta di trasmissioni come Passaparola di Gerry Scotti.

Francesco Totti, invece, per anni è stato il capitano della Roma, fino al suo congedo, avvenuto qualche anno fa. Il pupone è andato in pensione e da quel momento non ha pensato ad altro che a godersi la sua famiglia e a trascorrere il tempo rimanente giocando a calcio con gli amici.

Qualche tempo fa, è finito su tutti i giornali un gossip che ha visto protagonista proprio la famiglia Totti. in base a quanto detto, Francesco Totti avrebbe tradito la moglie Ilary Blasi dopo moltissimi anni di matrimonio.

La notizia è stata ampiamente smentita sia da Ilary che da Francesco, che continuano a godersi felicemente il loro amore. Location della loro intimità è proprio la villa, che si trova al centro di Roma.

Continuate a leggere per scoprire le foto che mostrano il palazzo da fuori e gli interni.

La bellissima casa della conduttrice e dell’ex calciatore

Ilary e Francesco vivono in una villa da sogno che sorge al centro di Roma, nel palazzo chiamato Torre Eurosky.

Ecco di seguito che ve lo mostriamo, siamo sicuri che vi lascerà senza fiato!

Ilary e Francesco hanno curato moltissimo anche gli interni della casa con uno stile moderno e allo stesso tempo raffinato. La dimora è molto accogliente ed è lì che passano la maggior parte delle serate che trascorrono in famiglia, al fianco dei loro tre figli.

Qualche tempo fa, Francesco Totti era alle prese con un topo entrato in casa e inseguito dalla loro gatta. Proprio in quell’occasione, Ilary ha avuto modo di riprendere svariate volte gli interni della casa, che sono finiti su Instagram.

Proprio per questo, le foto della villa hanno fatto il giro del web e hanno attirato l’attenzione dei fan della coppia che non pensavano che Ilary e Francesco potessero vivere in una casa da sogno come questa.