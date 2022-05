“Ha usato il cellulare”, clamoroso scoop dall’Isola dei famosi: beccata in pieno | VIDEO

By

Nella puntata di lunedì dell’Isola dei Famosi i fan più attenti hanno notato un dettaglio su uno dei concorrenti. Vediamo cosa è successo.

Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi sono arrivati in Honduras altri nuovi 4 naufraghi.

Le novità dell’Isola dei Famosi

Lunedì sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco, due opinionisti d’eccezione: Savino e Luxuria pronti a prendere in mano le redini del programma nel caso in cui dovessero esserci problemi.

In Honduras, per aggiungere un po’ di pepe e creare nuove dinamiche, sono arrivati quattro nuovi naufraghi: Gennaro Auletto e Luca Daffrè, due modelli che hanno già attirato l’attenzione delle single. Gli altri due, invece, rappresentano due icone degli anni Novanta: Marco Maccarini e Pamela Petrarolo.

Non sono mancati i ritorni di alcuni concorrenti che si erano infortunati nel corso della settimana. Un esempio? Guendalina Tavassi. Dopo essere tornata, però, i fan hanno notato dei particolari e non solo nel suo aspetto. Vediamo cosa è successo.

Guendalina Tavassi ha usato il cellulare?

Guendalina Tavassi è stata in infermeria. Al suo ritorno, i telespettatori da casa hanno notato qualcosa di strano nella chioma della naufraga. Ecco quindi che, sui social, in tanti hanno iniziato a parlare della possibilità che la Tavassi abbia ripreso la tinta dei suoi capelli e il suo taglio.

Al tam tam sui social, alla stessa concorrente è stato chiesto di dare una spiegazione, in collegamento con lo studio. Guendalina Tavassi ha detto la verità: durante i giorni in infermeria, per motivi di salute, ha fatto qualcosa ai capelli, forse usando la tinta che la produzione aveva regalato a Carmen.

Qualcun altro, però, ha ipotizzato che la naufraga abbia fatto un’altra cosa vietata dal regolamento: quella di consultare un cellulare per informarsi su alcune notizie relative agli ultimi gossip sui neo concorrenti. In particolare, la Tavassi sarebbe tornata particolarmente informata circa le vicende legate a Mercedes che, nelle ultime puntate, si era molto avvicinata ad Edoardo.

Dopo aver raccontato tutti i succulenti dettagli sulla ipotetica relazione di Mercedes, interrotta ad hoc, per entrare nel reality da single, Edoardo non ha più creduto alla ragazza ma alla sorella.

Puntuale è arrivato il commento di Deianira Marzano. Per tutta risposta, l’attenzione di Mercedes è stata catturata da uno dei nuovi arrivi sull’isola. Insomma, a buon intenditor poche parole.