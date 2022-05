Gigi D’Alessio ‘dimentica’ Denise con un’altra bionda: proprio con lei | La vediamo ogni sera in TV

By

Gigi D’Alessio, uno dei cantautori più amati del panorama musicale. Nel corso della sua carriera è stato al centro dell’attenzione per via della sua vita privata. Oggi è legato a Denise Esposito ma sapete con chi è stato avvistato? Incredibile.

Gigi D’Alessio, non solo uno dei più artisti del panorama della musica italiana, ma anche un gran latin lover. La sua vita privata è sempre stata al centro dei gossip e delle riviste di cronaca rosa più importanti.

Di recente è stato avvistato con una bellissima bionda, non stiamo parlando della sua compagna Denise Esposito, ma di un’altra ragazza che conosciamo molto bene. Avete capito di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Gigi D’Alessio dimentica Denise Esposito? La verità

Il cantante napoletano, noto a tutti per le sue travagliate storie d’amore. Come tutti sappiamo, per anni è stato fidanzato con Anna Tatangelo. Dalla loro relazione è nato loro figlio Andrea.

Dopo diverso tempo, i due hanno deciso di separarsi definitivamente. Non è stato facile per loro, ma alla fine entrambi hanno voltato pagina. Lei ha deciso di iniziare un nuovo capitolo della sua vita con il rapper Livio Cori.

Invece, il noto cantante neomelodico è legato a Denise Esposito, una ragazza che ha ben venticinque anni in meno rispetto al noto cantante. All’inizio della loro relazione hanno cercato di tutelare il più possibile la loro privacy.

Ma quando hanno annunciato la nascita di loro figlio, milioni di fan sono impazziti per questa bellissima notizia. Il piccolo Francesco è nato il 24 gennaio 2022 e sarebbe il quinto figlio di Gigi D’Alessio e il primo per Denise.

Attualmente vivono a Napoli e il loro amore procede a gonfie vele. Ma sapete che nelle scorse ore, il cantautore napoletano è stato avvistato con una bellissima ragazza bionda che conoscete tutti? La vediamo ogni giorno nel piccolo schermo su Canale 5. Avete capito di chi si tratta? Scopriamolo.

Gigi D’Alessio e lo scatto con una bellissima bionda | FOTO

Come vi abbiamo anticipato, uno scatto di Gigi D’Alessio con una bellissima ragazza bionda ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Sapete di chi stiamo parlando? Lei è Sara Croce, nota per essere la Bonas di Avanti un Altro, la trasmissione di Paolo Bonolis.

Gigi D’Alessio e Sara Croce insieme 😍 pic.twitter.com/DHqg748SPM — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) May 18, 2022

Nell’immagine vediamo lei con una tuta super attillata che abbraccia il suo idolo, Gigi D’Alessio. A pubblicare la foto è stata proprio la modella che ha condiviso questo bellissimo momento nelle sue storie di Instagram, dove ha scritto: “Io fan numero uno”. Lo scatto è diventato subito virale in rete.