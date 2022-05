By

Luigi Strangis, con la vittoria della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, non ha ottenuto solamente successo e fama, ma è riuscito a portare a casa anche una cospicua somma in denaro: scopriamo quanto, rimarrete di stucco.

Luigi Strangis ha vinto la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, trionfando su Albe, Sissi ed Alex, dei talenti davvero spettacolari. Senza dubbio, il talent di Canale 5 gli ha portato tantissima visibilità, ma non solo. L’allievo di Lamezia Terme ha guadagnato un’importante somma di denaro, più di quanto credete: scopriamo di più.

Amici 21, quanto hanno guadagnato i finalisti? La cifra è sconcertante

La ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi è terminata da pochi giorni. Abbiamo visto sei allievi della scuola andare in finale: Albe, Alex, Luigi, Michele, Serena e Sissi. Durante la loro permanenza al talent non percepiscono dei soldi, ma un rimborso spese.

Solamente chi arriva in finale può ottenere dei premi in denaro. Ad esempio, il ballerino Michele si è aggiudicato il premio di categoria della sezione danza, portandosi a casa ben 50.000 euro in gettoni d’oro e anche una piccola coppa.

Il premio della critica TIM è stato conquistato da Sissi. Anche lei si è intascata una bella cifra, ovvero, 50.000 euro in gettoni d’oro. Poi un altro premio TIM che però è stato vinto da Serena, la ballerina si è aggiudicata un bel gruzzoletto, anche se minore rispetto agli altri, pari a 30.000 euro in gettoni d’oro.

Infine, Alex ha vinto il premio Oreo, portando a casa 20.000 euro in gettoni d’oro. Ma Luigi, invece, che è stato il vincitore di questa edizione quanti soldi ha preso? Scopriamolo insieme.

Amici, quanto ha guadagnato Luigi Strangis? La cifra è stellare

Come saprete, il vincitore della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi è stato proprio il cantante Luigi Strangis. Oltre a portarsi a casa una gigante coppa d’oro, ha vinto una somma davvero spaziale, ovvero 150.000 mila euro in gettoni d’oro.

Il giovane di Lamezia Terme ha vinto anche la categoria di canto, quindi, ha percepito anche i 50 mila euro. Ma non è finita qui, perché non bisogna dimenticare il premio Marlù, ovvero i 7 mila euro che tutti i finalisti e gli eliminati incassano. Una grande soddisfazione per Luigi Strangis, il vincitore di questa emozionante edizione del talent di Maria De Filippi.