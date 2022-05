TV, sembra assurdo ma sbagliamo a spegnerla: l’errore che fa schizzare la bolletta

By

Se non lo facevate prima, spegnere la lucina della TV, dopo le recenti impennate delle bollette di gas e luce, darete molta più considerazione alle lucine rosse di standby su TV ed elettrodomestici.

Inutile negarlo, le bollette energetiche si stanno facendo sentire, ed ancora non abbiamo fatto partire ventilatori e l’aria condizionata! Per quanto questi ultimi giorni siano decisamente roventi.

TV, l’errore che fa schizzare la bolletta

In molti stanno facendo i conti con gli aumenti delle bollette energetiche cercando di far quadrare i conti, e mentre si prova a risparmiare dove si può.

Oltre a fare andare la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico o per quanti possono nella fascia orario serale, un buon modo di risparmiare è sostituire le vecchie lampadine con i più recenti modelli ecologici, non farà solo ci farà risparmiare sulla bolletta della luce, ma farà bene anche al pianeta.

Una particolare attenzione va posta a tutte le innumerevoli spie e lucine rosse di standby poste sugli sui vari elettrodomestici, comprese le TV presenti in casa.

Si tratta di uno degli esempi emblematici: la piccola luce rossa che, in particolare nelle ore notturne, campeggia su televisori, lettori DVD, monitor di computer ed apparecchi domestici in genere, che deve attirare la nostra attenzione.

La spia indica che i dispositivi non sono spenti, ma in standby, quindi il loro significato, in termini di consumo di energia elettrica è chiaro.

Anche se non effettivamente accesi, continuano a consumare quantità seppure ridotte di energia elettrica, in quanto allacciati alla rete elettrica.

Si tratta di una abitudine piuttosto diffusa, anche al di fuori del nostro Paese, una consuetudine che, stando ai dati emersi da una ricerca, farebbe schizzare il consumo di energia dell’abitazione di circa il 10%.

Ovviamente non si parla della sola TV, ma basta fare i conti con tutti gli apparecchi collegati alla rete elettrica. La spesa energetica ed economica è da considerarsi nel lungo periodo di un anno.

Risparmiare per il pianeta

In cima alla lista degli apparecchi che anche se in standby consumano molto abbiamo in ordine:

forno a microonde,

tv,

decoder

computer.

Ma in quanto ai consumi di un certo tenore dignificativi, in modalità standby, sono da segnalare anche il telefono cordless e i relativi caricabatterie.

Non si tratta unicamente di un svantaggio per quanto riguarda il singolo cittadino, il quale consuma più energia in modo inutile, ma anche per quanto riguarda l’ambiente.

In realtà, tale abitudine scorretta determina un aumento delle emissioni di CO2 nell’atmosfera.

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, tra qualche anno addirittura il 15% dell’ energia elettrica spesa dalla popolazione dipenderà da apparecchi in modalità standby.

Per risparmiare energia, è sufficiente un po’ di accortezza, in modo da ridurre i costi della bolletta e tutelare l’ambiente. Per questo motivo, è bene fare attenzione alle spie rosse di standby e alle spie di televisori ed elettrodomestici.