Sonia Bruganelli, dopo anni la ‘ripicca’ a Bonolis | L’impensabile gesto a Laura Freddi

Sonia Bruganelli si ‘vendica’: arriva la ripicca per l’amatissimo conduttore Mediaset Paolo Bonolis. Ecco l’impensabile gesto a Laura Freddi. E chi se lo sarebbe mai aspettato da lei?

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip 6 senza freni. Avete visto che cosa ha fatto la moglie di Bonolis? Dopo anni arriva la ripicca. Ecco cosa ha combinato la consorte del famoso conduttore. C’entra anche Laura Freddi.

Sonia Bruganelli senza freni

Sonia Bruganelli è moglie peperina del conduttore più amato del piccolo schermo, Paolo Bonolis. La bella bionda ha da poco concluso la sua esperienza come opinionista dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini l’ha voluta al suo fianco insieme ad Adriana Volpe per questa che è stata una delle edizioni più longeve della storia dei reality. Ironica, vivace e particolarmente estroversa, la Bruganelli si è contraddistinta per il suo carattere davvero sopra le righe.

Come ha dichiarato in una recente intervista a Silvia Toffanin, non ha intenzione però di riprendere nuovamente il suo posto sulla poltroncina da opinionista perché preferisce stare dietro le telecamere piuttosto che avanti ad esse.

La Bruganelli è sposata da tanti anni con il conduttore di Ciao Darwin, Bonolis. Il rapporto tra i due va a gonfie vele eppure la Sonia ha trovato l’occasione per fare una clamorosa ripicca nei confronti del marito. Avete visto che cosa ha combinato? C’entra anche Laura Freddi.

La moglie di Bonolis si ‘vendica’: l’impensabile gesto a Laura Freddi sconvolge

Avete visto che cosa ha combinato la moglie di Paolo Bonolis? Dopo anni arriva la ripicca nei confronti del marito e questa volta tira in mezzo anche Laura Freddi. Come ben saprete, Paolo Bonolis e Laura Freddi sono stati insieme per tanti anni, dal 1990 al 1995.

Si sono conosciuti dietro le quinte del programma Non è la RAI al quale entrambi partecipavano. La loro relazione è finita perché Bonolis, dinanzi alla richiesta della Freddi di convolare a nozze, si è tirato indietro.

Nonostante la loro relazione sia terminata in modo turbolento, i due oggi sono in ottimi rapporti. Qualche ora fa, la bella Laura Freddi ha festeggiato i suoi 50 anni e Sonia Bruganelli, l’attuale moglie di Paolo Bonolis, ha colto l’occasione per fare un gesto davvero inaspettato.

A differenza di quanti molti possano pensare, Sonia e Laura non sono nemiche, al contrario. Sapete che cosa ha combinato la moglie di Bonolis? Ha voluto fare a modo suo gli auguri alla ex compagna del suo attuale marito.

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha pubblicato alcune foto nelle quali si vede in compagnia di Laura Freddi. La Bruganelli ha ironizzato anche su Paolo Bonolis:

“Auguri amica, quanto ci piace metterlo in mezzo?”.

Questa frase fa riferimento ad un collage nel quale tra Sonia e Laura compare anche Paolo Bonolis. La moglie del conduttore Mediaset pubblica poi un’altra story in cui la si vede sempre, sorridente, insieme all’ex volto di Non è la RAI.

Le due, insomma, nonostante tutto, sono amiche. Ha dichiarato a tal proposito la Freddi in un’intervista, che tra lei e Sonia non c’è mai stata nessuna rivalità, anzi l’affetto tra di loro è reale e spesso si divertono prendendo in giro Bonolis.