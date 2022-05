Panzerotti di ricotta e spinaci, andranno a ruba: in 10 minuti fanno fuori tutto

I panzerotti ricotta e spinaci, sono una gustosa variante al classico panzerotto con pomodoro e mozzarella, ma altrettanto buoni.

Facili da preparare e anche poco costosi i panzerotti ricotta e spinaci sono un salva cena che i bambini adoreranno, inoltre mangeranno verdura senza fare storie!

Panzerotti di ricotta e spinaci

I panzerotti sono una creazione originaria tipica del sud Italia, in

particolare della Puglia, sono versioni piccole del calzone, o pizza chiusa. Il loro impasto però si presenta con un impasto più morbido e in genere il ripieno più comune è composto di pomodoro e mozzarella.

Tuttavia, come nel caso della ricetta che segue, possono essere impiegati ingredienti di vario genere come i funghi o il prosciutto, oppure gli spinaci con la ricotta.

Questo piatto non richiede grandi capacità in cucina e inoltre è poco costoso, si prepara in pochissimo tempo, ma in compenso è un piatto molto apprezzato da grandi e piccoli. Tutti vi chiederanno il bis! Andranno a ruba e in 10 minuti i panzerotti spariranno.

Nella ricetta che segue l’impasto è a lunga lievitazione ma possiamo impiegare tranquillamente un impasto normale per pizza o pane, e usare del lievito madre.

Vediamo allora cosa occorre per la loro preparazione e come procedere passo passo.

Ingredienti per 18 panzerotti ricotta e spinaci

800 grammi di impasto per pane

600 grammi si spinaci surgelati (oppure 1,500 se freschi)

500 grammi di ricotta

1 spicchio di aglio

2 pizzichi di sale

1 pizzico di noce moscata

Preparazione

Se desiderate impiegare la pasta lievitata, questa andrà preparata la sera prima, per poi dedicarsi al ripieno il giorno dopo e procedere come segue.

Con l’impiego degli spinaci freschi, questi andranno prima lavati sotto l’acqua corrente fredda, e lasciati a scolare dell’acqua del lavaggio.

In una padella antiaderente, mettiamo a soffriggere in olio extra vergine di oliva gli spicchi di aglio tritati e aggiungiamo gli spinaci appena lavati e lasciamo che appassiscano girandoli con una paletta di tanto in tanto.

Quando al termine saranno cotti, andranno salati e insaporiti con un po’ di noce moscata e lasciati raffreddare, quindi una volta freddi vanno tagliati e tritati.

In una capiente ciotola versiamo la ricotta e gli spinaci che abbiamo fatto a pezzettini e li condiamo con un po’ di sale, quindi impiegando un cucchiaio di legno lavoriamo gli ingredienti fino a farne un impasto morbido e omogeneo.

Una volta preso l’impasto per i panzerotti, questo va diviso in palline a cui daremo una forma sferica e con un mattarello di circa 15 cm di diametro.