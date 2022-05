Manuel Bortuzzo delude tutti. L’ex gieffino ha fatto uno sgambetto incredibile a Silvia Toffanin. Mai nessuno si è permesso di fare una cosa del genere. Ecco che cosa ha combinato alla conduttrice di Verissimo. Impensabile.

Manuel Bortuzzo senza controllo. Il nuotatore triestino sconvolge tutti con uno sgarro clamoroso nei confronti di Silvia Toffanin. La padrona di casa di Verissimo ‘vittima’ del suo imperdonabile gesto.

Manuel Bortuzzo sconvolge tutti

Manuel Bortuzzo è stato il personaggio rivelazione della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini l’ha fortemente voluto nel reality di Cinecittà per dare al giovane nuotatore triestino la possibilità di mostrare a tutta Italia, ma soprattutto a sé stesso, che le discriminazioni sociali non esistono e che anche chi si trova a vivere una condizione di disabilità permanente può condurre un’esistenza normale.

Nella casa più spiata di Canale 5, Bortuzzo ha fatto innamorare tutti per la sua semplicità e per la sua dolcezza ma soprattutto per il sentimento mostrato nei confronti di Lulù. La principessa etiope e il nuotatore si sono piaciuti fin dal primo giorno ma la loro amicizia si è trasformata solo dopo molto tempo in un sentimento più grande e più forte o almeno tutti credevano che si trattasse di amore ma così non è stato.

Fuori dalla casa del GF sono durati pochissimo: Manuel ha lasciato Lulù con un comunicato social che ha spiazzato tutti ma soprattutto lei che era all’oscuro di ogni cosa. Insomma, il nuotatore triestino ha sconvolto per questo colpo di testa inaspettato ma non è stato l’unico scivolone che ha fatto.

Lo sapete che cosa ha combinato nei confronti di Silvia Toffanin, la padrona di casa di Verissimo? Assurdo, un gesto davvero imperdonabile.

Silvia Toffanin ‘umiliata’ dall’ex gieffino

Nessuno si aspettava una cosa del genere: Manuel Bortuzzo ha ‘umiliato’ pubblicamente la padrona di casa di Verissimo, Silvia Toffanin. Sapete che cosa ha combinato il nuotatore triestino?

La scorsa settimana, la principessa Selassié è stata ospite del programma di Canale 5 condotto dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi. Lulù ha avuto la possibilità di raccontarsi e di raccontare dell’amore che ha vissuto con Manuel e della disperazione provata dopo la fine della loro relazione.

Appena una settimana prima dell’ospitata di Lulù, anche Manuel è stato ospite di Silvia Toffanin sempre a Verissimo e anche lui, in quell’occasione, si è raccontato a cuore aperto. Ebbene, pare che l’ex gieffino non abbia gradito la presenza in trasmissione della sua ex fidanzata e soprattutto la pubblicità che la produzione di Verissimo ha fatto sulla loro storia d’amore.

A seguito infatti dell’intervista rilasciata da Lulù Selassié a Silvia Toffanin, sui social, il profilo ufficiale della nota trasmissione Mediaset ha invitato i fan a guardare il programma e rivedere l’intervista rilasciata da Lulù e Manuel che hanno parlato anche della fine del loro amore.

Da quel momento, l’ex gieffino ha preso la sua decisione e si è reso protagonista di un gesto che ha lasciato tutti senza parole: Manuel ha deciso di defolloware il profilo di Verissimo e di non seguire più gli aggiornamenti pubblicati tramite i social dalla produzione del programma condotto da Silvia Toffanin.

Che smacco nei confronti della conduttrice! E chi se lo sarebbe mai aspettato da Bortuzzo? I follower si chiedono se ora Manuel commenterà questo suo gesto e soprattutto se ci sarà una replica anche della presentatrice di Verissimo.