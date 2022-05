Elisabetta Gregoraci, dopo Briatore si è ‘innamora’ di lui: bello e molto più ricco

By

Elisabetta Gregoraci dimentica definitivamente Briatore e si ‘innamora’ di lui. Sapete di chi si tratta? L’uomo in questione è bello, ricchissimo e ancora più famoso del suo ex. I dettagli.

Elisabetta Gregoraci ormai non si nasconde più ed esce allo scoperto. Sapete per chi ha ‘perso’ la testa? Proprio per lui: ricco, famoso e straniero. E chi se lo sarebbe mai aspettato?

Elisabetta Gregoraci dimentica Briatore

Elisabetta Gregoraci ormai non pensa più a Flavio Briatore. La bella showgirl calabrese ha un altro uomo nella testa. Nelle scorse ore è ‘uscita allo scoperto’ mostrandosi sui social ed esprimendo apertamente il suo interesse per lui.

Da sempre Elisabetta Gregoraci è la prima donna di riviste di gossip e chiacchiericci. Di lei si è tanto parlato non solo per la sua vita professionale ma anche e soprattutto per quella privata.

Sposata per tanti anni con Flavio Briatore, i due si sono separati pacificamente e oggi mantengono un ottimo rapporto. Sebbene i fan sperano sempre in un ritorno di fiamma tra di loro, questa ipotesi giorno dopo giorno, diventa sempre più lontana.

Avete visto che cosa ha dichiarato la ex gieffina? Ormai non si nasconde più: ha ‘perso’ la testa per lui, un uomo bello, ricchissimo, famosissimo e straniero. Un sexy simbol mondiale.

L’ex gieffina ‘innamorata’ persa di lui

Elisabetta Gregoraci di nuovo al centro dell’attenzione. L’ex moglie di Flavio Briatore da qualche settimana è di nuovo sulla bocca di tutti. Sta per ritornare in televisione con il programma Battiti live.

Lo show è stato riconfermato anche per quest’estate e vedrà sempre la Gregoraci al timone. Giorni fa si era parlato di Alessia Marcuzzi come probabile nuova conduttrice della trasmissione musicale ma quest’ipotesi è sfumata subito, sarà la Gregoraci a essere nuovamente la primadonna di questo spettacolo musicale che andrà in onda sempre su Italia 1.

Elisabetta sta facendo parlare non soltanto per il suo nuovo traguardo professionale ma anche per il suo privato. Avete visto che cosa ha pubblicato nelle scorse ore la bella showgirl calabrese?

Elisabetta Gregoraci si è mostrata sui social in uno scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta: la showgirl ha ‘perso’ la testa per un uomo bellissimo, famoso e straniero: stiamo parlando nientepopodimeno che di Tom Cruise!

Ebbene sì, la ex gieffina ha manifestato il suo interesse per il bellissimo attore hollywoodiano. Purtroppo i due non sono una coppia. Lo scatto che la Gregoraci ha pubblicato fa riferimento ad un evento al quale ha partecipato.

Elisabetta è andata a vedere infatti il nuovo film che vede come protagonista Tom Cruise, dal titolo Top Gun: Maverick. Il fascino di dell’attore hollywoodiano non passa sicuramente inosservato e a commento della foto la Gregoraci scrive:

“Tutti innamorati di Top Gun…vero?”.

Ovviamente questa frase nasconde un implicito riferimento all’interesse per la bellezza e il fascino indiscusso di Tom Cruise. Tutte le donne possono capirla: chi non perderebbe la testa per Cruise? Altro che Flavio Briatore!