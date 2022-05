Busta paga, arretrati in arrivo: chi si ritrova la bellezza di 6500 euro in più

Busta paga maxi in arrivo per alcuni funzionari dei ministeri, che potrebbero ricevere la bellezza di 6500 euro in più come arretrati.

Saranno circa 141 mila gli impiegati interessati del rientro degli arretrati.

Maxi busta paga in arrivo

A determinare il maxi rientro degli arretrati, che interesserà moltissimi dipendenti nel prossimo mese, sono soprattutto le conseguenze del rinnovo del contratto delle Funzioni Centrali. In questi rinnovi rientrano anche alcuni ministeri.

Inoltre, il contratto ha previsto la modifica della retribuzione di funzione, che è applicata a chi svolge la propria attività presso i ministeri. Lo scorso 9 maggio l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) ha firmato il nuovo contratto per i dipendenti statali.

Secondo il documento, sono previsti una serie di adeguamenti da 63 a 117 euro lordi al mese e arretrati, in quanto il periodo di rinnovo è compreso nel triennio 2019-2021. Si tratta di una cifra che va dai 1.680 euro lordi nel caso di un operatore di prima fascia. Mentre si arriva fino anche ai 2.545 euro nel caso di un operatore di terza fascia.

Dipendenti statali, ecco gli aumenti