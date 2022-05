Buonissimo no? Pazzesco: lo prepari con 2 mele e 1 uovo | Si scioglie in bocca

Un dolce buonissimo da preparare in casa e che si scioglie in bocca? Bastano due mele e un uovo, un po’di cannella e il gioco è fatto!

Veloce e facile da preparare la ricetta che segue stupirà tutti per la sua morbida bontà.

Un dolce buonissimo, da provare

Alla base di questa ricetta 2 mele e della marmellata di albicocche, per la creazione di un dolce morbido e buonissimo già pronto in piccole porzioni, perfette per una una colazione ricca o una merenda gustosa per i nostri bambini.

Ingredienti per un dolce buonissimo

2 mele

1 uovo

il succo di mezzo limone

1 cucchiaio di zucchero semolato

cannella in polvere q.b.

1 cucchiaio di burro

1 cucchiaio di marmellata di albicocche

la scorza di 1 arancia grattugiata

60 grammi di zucchero semolato

sale q.b.

60 ml di olio di semi

2 cucchiai di succo di arancia

40 grammi di lievito per dolci

220 grammi di farina

zucchero a velo q.b.

Preparazione

Iniziamo la preparazione del nostro buonissimo dolce, pulendo le mele che dovranno essere private della buccia e del torsolo e poi fatte in piccoli pezzi. Dopo aver preso una padella antiaderente, versiamo al suo interno un cucchiaio di burro, le mele appena tagliate, il succo di mezzo limone spremuto e filtrato.

Uniamo lo zucchero semolato, un cucchiaio di marmellata di albicocche e una spolverata di cannella in polvere a proprio piacere e, mettiamo a cuocere gli ingredienti a fuoco medio mescolando con una spatola morbida..

Quando le mele saranno diventate morbide e lo zucchero ben sciolto, versiamo le mele in un piatto e lasciamo a raffreddare a temperatura ambiente. Intanto in una capiente ciotola rompiamo un uovo e uniamo la scorza di un’arancia grattugiata e i 60 grammi di zucchero semolato e un pizzico di sale.

Con una frusta a mano iniziamo a lavorare gli ingredienti, quindi uniamo l’olio di semi e in seguito, due cucchiai di arance spremute e filtrate. Sempre mescolando con la frusta aggiungiamo il lievito per dolci setacciato e un po’ alla volta anche la farina, sempre setacciata per evitare che si formino dei grumi.

Utilizzando in principio una spatola iniziamo a mescolare gli ingredienti, poi con le mani iniziamo a lavorare l’impasto con le mani fino a farne un panetto morbido e omogeneo. A questo punto separiamo il panetto in due metà, di cui una più piccola. Quindi stendiamo il pannetto più grande sulla leccarda ricoperta con della carata da forno.

Con un mattarello stendiamo il panetto per farne una base rettangolare, su cui stendere l’impasto di mele ormai raffreddato e che verrà distribuito su tutta la superficie.

Ora con una grattugia a torre e impiegando i fori più grandi grattugiamo il panetto più piccolo sopra delle mele. Quindi con una spatola tagliamo prima a metà poi in porzioni rettangolari e mettiamo a cuocere in forno a 180° per 20 minuti circa.

Una volta cotta e lasciata intiepidire si potrà cospargere questo buonissimo dolce con dello zucchero a velo. Voilà un dolce buonissimo!