Altro che Miriana Trevisan, Pago stava proprio con lei: la conosce tutta Italia

Ecco che vi sveliamo chi è la bellissima donna che è stata al fianco del cantante Pago per vari anni: nessuno se lo ricordava davvero.

Miriana Trevisan ha da poco terminato la sua bellissima avventura nella casa del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Durante la trasmissione, ha spesso parlato del suo ex, il cantante Pago anche lui ex concorrente del programma in questo.

Dopo la rottura tra Pago e Miriana, l’uomo si era legato a un altro personaggio dello spettacolo italiano: ecco che di seguito vi sveliamo di chi si tratta.

Continuate a leggere l’articolo per rinfrescarvi la memoria!

La storia d’amore con Miriana Trevisan

Conosciamo tutti Pago, il noto cantante che negli ultimi anni è ritornato con successo nel mondo dello spettacolo.

L’uomo ha vissuto una lunga relazione con la bellissima showgirl Miriana Trevisan, nota valletta delle trasmissioni di Mike Bongiorno come La ruota della fortuna.

La coppia è stata insieme per molto tempo e ha messo al mondo anche un figlio, Nicola Settembre, nato nel 2009.

La coppia, ormai ex, anche dopo la rottura si è sempre mostrata in grande sintonia in tv e, per questo, in tanti hanno sperato che si riunisse.

In realtà, però, Pago ha voltato pagina da molto tempo e si è anche legato a un’altra donna dello spettacolo: un’ex tronista di Uomini e donne.

Vi ricordate chi è? Ecco che ve lo sveliamo!

Il nuovo amore di Pago

Dopo la rottura con Miriana Trevisan, Pago ha trascorso vario tempo single, fino a quando non ha iniziato la relazione con un’ex protagonista del dating show condotto e ideato da Maria De Filippi.

La donna in questione, tra l’altro, è stata anche lei concorrente del Grande Fratello Vip, proprio quando vi aveva preso parte Pago.

Ora avete capito di chi stiamo parlando? Si tratta di Serena Enardu, che all’epoca di Uomini e donne aveva partecipato come tronista e aveva scelto Giovanni Conversano.

Dopo la rottura con il corteggiatore, aveva iniziato questa relazione con Pago e la coppia aveva deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova il suo amore.

Purtroppo, però, dall’esperienza ne sono usciti sconfitti, ma non per la notorietà conferita a entrambi. La fama raggiunta è stata tale, infatti, da spingere Alfonso Signorini a volere Pago nel suo reality show di Canale 5.

E’ stato allora che, durante i confronti con Serena Enardu, Alfonso ha voluto l’ingresso anche dell’ex tronista. E voi ve la ricordavate? Cosa ne pensate di questa coppia? Fatecelo sapere!