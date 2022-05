Silvia Toffanin e Pier Silvio, la loro famiglia si allarga: proprio lei in dolce attesa

By

Sarà un fiocco rosa o un fiocco blu? In attesa di convolare a nozze, la famiglia di Silvia Toffanin e Berlusconi si allarga.

Il compagno di Silvia Toffanin ha appena festeggiato il suo 53 esimo compleanno in compagnia di tutta la famiglia, compreso papà Silvio.

Nozze in vista per Silvia Toffanin?

Rumors volevano che Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi sarebbero dovuti convolare a nozze a Portofino. In realtà, lo scorso 29 aprile, tutta la famiglia si è raccolta intorno a Piersilvio che ha festeggiato il suo 53 esimo compleanno.

Niente feste stratosferiche ma soltanto la vicinanza di tutti i componenti della famiglia, Silvia Toffanin compresa ovviamente. A sorpresa è arrivato persino papà Silvio. Immancabile la presenza di Marta Fascina.

Sorridenti per le strade di Portofino, tutti insieme si sono recati a visitare la nuova villa che Piersilvio ha acquistato pochi giorni prima del suo compleanno. Non sono mancate le gag ed i sorrisi impostati in favor di fotografi.

Benché la loro relazione sia duratura e stia andando a gonfie vele, i due non avrebbero ancora deciso di sposarsi. Insieme dal 2001, la coppia ha due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina di 11 e 6 anni. Alcune testate, di recente, avrebbero anche scritto che l’AD di Mediaset avrebbe avuto un vero e proprio matrimonio con la sua precedente compagna, madre della sua primogenita. In realtà, tra i due non ci sarebbe stata nemmeno una convivenza. Resterebbero, comunque, i buoni rapporti.

La famiglia si allarga

A diventare di nuovo papà sarà un membro della famiglia Berlusconi: Luigi. Un evento che avverrà ad un anno o poco più dalla nascita di Emanuele Silvio, venuto alla luce nel luglio 2021. Luigi Berlusconi, cognato di Silvia Toffanin è l’ultimogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario.

La moglie Federica Fumagalli è in dolce attesa da cinque mesi circa. La notizia è stata data in esclusiva dal settimanale Chi. Una news che è arrivata durante il battesimo di Emanuele. Al momento, il sesso del nascituro è ancora segreto. Il suo arrivo è previsto per la fine dell’estate.

Il futuro nascituro sarà il sedicesimo nipote di Berlusconi. Una famiglia, la loro, assai numerosa ma anche molto riservata. Piersilvio oltre a i due figli avuti con Silvia Toffanin, ne ha avuta un’altra con la moglie precedente.