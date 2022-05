“Pancino sospetto”, sganciata la bomba a UeD: hanno scoperto tutto su di lei

By

UeD, sganciata la bomba nel dating show di Canale 5, ‘pancino sospetto’ per lei, volto famosissimo della nota trasmissione mariana. Ecco chi potrebbe diventare presto mamma.

Cicogna in arrivo per una amatissima protagonista del dating show di Canale 5, Uomini e Donne? Ormai hanno scoperto tutto su di lei. Ecco chi potrebbe presto allargare la famiglia.

Bebè a bordo a UeD?

Sganciata la bomba a Uomini e Donne: proprio lei potrebbe essere in dolce attesa, un volto noto della trasmissione di Canale 5 potrebbe presto allietare i suoi tantissimi seguitori con dolce notizia.

Da ormai 25 anni, Maria De Filippi accoglie nel suo studio giovani ragazzi e ragazze e da qualche tempo anche maturi signori e signore, che si rivolgono a lei per cercare di trovare l’amore.

Molte coppie si sono formate alla corte di Maria De Filippi. Alcune sono ritornate anche in trasmissione a distanza di anni per aggiornare i telespettatori e la conduttrice sulla loro vita sentimentale.

Talvolta qualcuno di famoso, si è presentato anche in studio con tanto di famiglia a seguito. Come dimenticare, per esempio, Beatrice Valli e Marco Fantini o Alessia Cammarota e Aldo Palmieri che più volte sono stati ospitati a UeD.

Ora giunge un’altra meravigliosa notizia: proprio lei potrebbe essere incinta, spunta il pancino sospetto. Bebè a bordo per una protagonista amatissima del dating show?

Pancino sospetto per una protagonista di Uomini e Donne

Arriva la notizia che se dovesse essere confermata lascerebbe tutti a bocca aperta ma soprattutto al settimo cielo. Si mormora che proprio lei, volto noto di Uomini e Donne sia in dolce attesa: stiamo parlando di Claudia Dionigi.

La bella Claudia fa coppia fissa con Lorenzo Riccardi dal 2018. I due si sono conosciuti proprio nello studio di Uomini e Donne. Da quando hanno lasciato la trasmissione di Maria De Filippi non si sono più separati, convivono da tanto tempo e in più occasioni hanno dichiarato il loro desiderio di voler allargare la famiglia. Che sia giunto il momento?

A insinuare il dubbio sempre la gossippara Deianira Marzano che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia nella quale si vedono bellissimi Claudia e Lorenzo, sorridenti. La Dionigi tiene le mani sul suo ventre come a voler nascondere un pancino che appare più rotondo del solito.

L’esperta di gossip tiene a sottolineare che le fan della coppia nata nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi sostengono che la loro beniamina sarebbe in dolce attesa. Per il momento non c’è stata nessuna conferma ma neanche nessuna smentita da parte dei diretti interessati.

Tuttavia, se la notizia dovesse risultare veritiera, i fan di Claudia e Lorenzo sarebbero al settimo cielo. La Dionigi non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma e Lorenzo recentemente, in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, aveva affermato che nel giro di poco tempo gli sarebbe piaciuto diventare papà.

Che il loro sogno si stia finalmente avverando? Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti, i fan della coppia sono sicuri: a breve Claudia e Lorenzo sorprenderanno tutti sicuramente con un lieto annuncio.