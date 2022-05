“Ha un’altra fuori dal programma”, Maria sgama il cavaliere a UeD: ha preso tutti in giro

By

Ecco chi è il cavaliere accusato di avere un’altra donna fuori dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, UeD.

Una notizia relativa a UeD sta facendo il giro del web e sta sconvolgendo tutti. Protagonista, un cavaliere del parterre del trono over.

L’uomo è stato accusato di tenere una relazione sentimentale con una donna fuori dalla trasmissione di Canale 5. Ecco che di seguito vi sveliamo di chi stiamo parlando, continuate a leggere l’articolo!

Chi è il cavaliere beccato

Il cavaliere di UeD, in base alla fonte, avrebbe un’altra donna fuori dal dating show, atto, naturalmente, non consentito all’interno del programma di Maria De Filippi.

Scopriamo insieme il profilo dell’uomo beccato da Maria: è originario di Napoli, ma è per lui molto importante la città di Roma.

Non sappiamo con certezza quanti anni abbia, ma ha frequentato una donna di 61 anni all’interno del programma di Canale 5, con la quale ha sempre notato una grande differenza d’età.

Quindi, presumiamo che non sia sua coetanea, ma che abbia circa 50 anni. La donna della quale stiamo parlando è Sara, mentre avete capito chi è il cavaliere in questione?

Ecco che di seguito ve lo sveliamo!

Avrebbe un’altra fuori da UeD

Il cavaliere in questione, che avrebbe un’altra donna fuori da UeD, altri non è che il cavaliere del trono over Gianluca.

In diretta è stata inviata una segnalazione, che lo vuole baciare una donna più giovane di 40 anni.

La notizia è circolata immediatamente sui vari social, tra cui Twitter, dove gli utenti si sono dichiarati contro il cavaliere.

Ecco di seguito un esempio:

Riprende lo sputtanamento di Gianluca 😅 segnalazione: una ragazza dice di aver visto, ad una cena a Francavilla a Mare, Gianluca con altre tre persone. In quell’occasione lui avrebbe baciato una ragazza di meno di 40 anni. La faccia di Gianluca #uominiedonne pic.twitter.com/DinQFekcuR — Arcani_e_Argatti (@cordismei) May 19, 2022

Non è la prima volta che arrivano segnalazioni choc nello studio di Uomini e Donne, che vengono mandate in onda dalla produzione per smascherare i partecipanti al programma.

Questa è l’ennesima occasione in cui un cavaliere sarebbe stato scoperto. Ora c’è chi si è schierato a favore del cavaliere del trono over, ritenendolo sincero, e chi invece pensa che sia soltanto un bugiardo in cerca di notorietà.

E voi cosa ne pensate? Credete a Gianluca o reputate che dovrebbe essere cacciato immediatamente dal trono over di UeD? Fatecelo sapere!