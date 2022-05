Giorgio Manetti, altro che ‘single’: dopo Gemma ecco il suo nuovo amore | FOTO

Ecco chi sarebbe il nuovo amore dell’ex protagonista di UeD, Giorgio Manetti, amatissimo cavaliere del trono over.

Giorgio Manetti è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi della trasmissione di canale 5 condotta da Maria de Filippi.

L’uomo aveva creato delle dinamiche molto interessanti con varie dame del parterre del trono over di Uomini e Donne: una di queste la nota Gemma Galgani, della quale Giorgio però non si era mai definito innamorato.

Dopo Gemma, il cuore del bel Manetti sembrava essersi chiuso definitivamente. Una foto, però, smentisce questa affermazione: Giorgio sembra aver trovato un nuovo amore.

L’avventura di Giorgio Manetti a Uomini e Donne

Ci ricordiamo tutti di Giorgio Manetti, uno dei cavalieri del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne.

L’uomo aveva letteralmente conquistato tutte, compresa l’opinionista Tina Cipollari, con il suo immenso fascino Giorgio.

Si è sempre definito un gabbiano per via del suo amore nei confronti della libertà, uno dei valori più importanti della sua vita. Proprio per questo non ammetteva che nessuno gli tarpasse le ali: nessuno, compresa Gemma Galgani, che si è detta innamorata di lui fin dal primo momento.

Giorgio però ha sempre sottolineato di volersi definire single, fino alla rottura tra i due, avvenuta subito dopo una lunga estate d’amore. Da quel momento, si sono susseguite nello studio di Uomini e Donne alcune frequentazioni per l’uomo, che però non si sono rivelate essere importanti per Giorgio.

Dopo di queste il definitivo abbandono. Ora finalmente sembra proprio che Giorgio abbia ritrovato l’amore.

La foto shock in compagnia del nuovo amore

Poco tempo fa, il bel Manetti ha pubblicato sui suoi social ufficiali, in particolare su Instagram, una foto che lo ritrae in compagnia di qualcuno che sembrerebbe amare davvero tantissimo.

Nella didascalia si legge:

“amore senza limiti”

Sono stati svariati i commenti da parte dei fan che si sono chiesti di chi si trattasse. Ora abbiamo la risposta: si tratta di un cane, a cui Manetti è davvero affezionato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Manetti (@giorgio56manetti)

La foto sta facendo il giro del web, perché era da molto tempo che Giorgio Manetti non si mostrava ai suoi fan sui social.

Ora, tutti si chiedono se la foto in questione sia stata vista dall’ex Gemma Galgani, che potrebbe constatare un ritorno di fiamma con l’ex cavaliere del trono over. Non ci rimane che attendere per scoprirlo!